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Великобритания отказалась от массовой вакцинации детей и подростков

Lenta.ruиещё 1
56 минут назад
Власти Великобритании отказались от проведения массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса. Об этом пишет The Telegraph.
Великобритания отказалась от массовой вакцинации детей
Фото: Stephane Mahe / ReutersStephane Mahe / Reuters
По данным издания, Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) призвал воздержаться от вакцинации детей до тех пор, пока не будут получены результаты о дополнительных рисках. Прививать предлагается лишь детей в возрасте от 12 до 15 лет, уязвимым перед коронавирусом, а также проживающим с взрослыми из группы риска, и подросткам, которым через три месяца исполнится 18 лет. Использовать для них планируется препарат Pfizer/BioNTech, который ранее был одобрен британским управлением по контролю за оборотом лекарств.
Ожидается, что официально об этом решении власти объявят в понедельник, 19 июля. При этом в британском Минздраве заявили Reuters, что никаких решений о том, «следует ли людям в возрасте от 12 до 17 лет предлагать вакцины против COVID-19», не принималось.
На данный момент в Великобритании прививку сделали почти 46,2 миллиона человек, что составляет 87,6 процента взрослого населения страны. Полностью привиты почти 35,5 миллиона человек.
В мире,Минздрав РФ,Daily Telegraph,Reuters,Соединенное Королевство,
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