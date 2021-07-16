В Британии представили оперу об отравлении Литвиненко

Музыку для произведения написал Энтони Болтон
- инвестор, который в последние годы также стал увлекаться сочинением музыкальных произведений. Автор либретто - британский музыкант Кит Хескет-Харви, работавший с Королевской оперой в Лондоне и Английской национальной оперой. Партию Александра Литвиненко
исполняет тенор Эдриан Дуайер. Среди других персонажей, задействованных в опере из двух актов продолжительностью около 2 часов 15 минут: вдова россиянина Марина Литвиненко
, олигарх Борис Березовский
и россиянин Андрей Луговой
, которому отводится роль убийцы Литвиненко.