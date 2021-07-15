На грани кризиса: Литва обратилась в ООН из-за потока мигрантов из Белоруссии

Власти Литвы обратились к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой дать ответ на миграционный кризис, вызванный наплывом мигрантов с белорусской территории. Число нелегалов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана , которые пытаются прорваться в ЕС, катастрофически растёт. Минск не скрывает, что потворствует натиску приезжих из чувства мести за европейские санкции. В этих условиях Литва пытается обратиться не только к европейской бюрократии, но и к ближневосточным игрокам.

Бюро постоянного представителя Литвы при ООН и международных организациях в Женеве Андрюса Криваса обратилось с призывом к Гранди «публично оценить политику Белоруссии в сфере миграции» и внести соответствующий вопрос в свою повестку дня. Вильнюс считает ситуацию предельно политизированной: резко возросший поток мигрантов в страну, по его оценкам, спровоцирован Минском. С начала года на границе с РБ литовские пограничники задержали 1 738 нелегалов. Это примерно в 21,5 раза больше, чем за минувший год. По официальным оценкам, это выходцы преимущественно из государств Среднего Востока. В связи с этим со 2 июля в Литве действует режим чрезвычайной ситуации.

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил 15 июля, что агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex решило направить в страну сотню специалистов.

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Литва определила свои неотложные потребности в людях и технике по охране границы с Белоруссией и сообщила об этом Frontex, — пояснил глава оборонного ведомства. — В ближайшие недели число персонала агентства, направленного к нам, составит до 100 человек.

Анушаускас обратил внимание на то, что его страна нуждается сейчас не только в специалистах, которые займутся физической охраной границы, но также в экспертах «в сфере миграции, переводчиках, консультантах с опытом общения с мигрантами».

Переадресация Ближнему Востоку

Для того, чтобы обсудить поток выходцев из ближневосточных стран в ЕС, в Анкару накануне отправился министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис . В ходе переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу литовский министр заявил, что его страна считает необходимым уменьшить число авиарейсов из Стамбула в Минск, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов, попадающих к ней с белорусской территории. Именно этим маршрутом часто пользуются потенциальные нелегалы.

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Предположительно около 20% пассажиров, которые прибывают транзитом авиарейсами из Стамбула в Минск, являются нелегальными мигрантами, — уточнил Ландсбергис.

Литовский министр подчеркнул, что поддержка со стороны Турции и её безусловный опыт в борьбе с нелегальной миграцией очень важны для Литвы. Чавушоглу в свою очередь заверил коллегу, что Анкара готова к такому сотрудничеству. На этой неделе в Турцию должна прибыть группа литовских экспертов, которые обсудят план совместных действий.

Турецкая сторона сама является одним из гарантов того, что миграционный поток с Ближнего Востока в страны Евросоюза не превысит кризисные показатели. Однако вопрос является элементом торга между Анкарой и Брюсселем.

Без права на послабления

Минск не скрывает, что ситуация является ответом на оказываемое на него давление со стороны Запада. По этой интерпретации, белорусскому руководству пришлось перенаправить ресурсы, предназначенные для мер по укреплению границы, на устранение последствий международных санкций. Всю вину за масштабы кризиса Александр Лукашенко предсказуемо проецирует на западные страны. Так, ранее комментируя пограничную ситуацию, он не преминул обратить внимание на то, что сейчас происходит в Афганистане, когда американский контингент в сжатые сроки покидает Исламскую Республику, так и не поборов проблему терроризма.

В Минске, впрочем, делали оговорку, что готовы уладить кризисные моменты, если евросообщество пересмотрит свою санкционную политику. Однако Брюссель показывает, что не только не готов идти на уступки непризнанному с его стороны руководству Белоруссии, но и вполне может применить новый комплект мер. На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД верховный представитель еврообъединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заметил, что государства ЕС «готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления». Это, по его словам, могут быть «дополнительные экономические меры». Боррель в этой связи заметил, что миграционный кризис уже затронул и польские границы.

Механизм передачи Белоруссии нелегальных мигрантов, которые с территории соседней страны массово проникают в Литву, не действует, поэтому применить его невозможно. Об этом во вторник, отвечая в парламенте на вопросы депутатов, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните

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"Ранее мигранты, нелегально пересекшие границу, передавались обратно Белоруссии, с территории которой попадали в Литву, в соответствии с определенными процедурами", - сказала она. Сейчас этого не происходит. "Процедуры не работают, таков сознательный выбор режима [президента Александра Лукашенко], поэтому просто вернуть нелегалов нельзя", - отметила глава правительства.

Она утверждала, что, выполняя установку властей, погранслужба Белоруссии прикрывает нелегальную миграцию. "Пограничники даже устраняют следы нелегалов на контрольной полосе, чтобы нельзя было воочию видеть, откуда пришли эти люди", - сказала Шимоните.

Президент Литвы Гитанас Науседа вступился за права бегущих из Белоруссии нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

По его мнению, сторонам конфликта стоит заняться координацией совместных действий по решению миграционного кризиса. Ограничительные меры, считает он, могут стать источником систематических нарушений прав беженцев.

В связи с этим Науседа призвал парламент с осторожностью принимать новые законы о нелегальной миграции. Вместе с тем он заявил, что, заботясь о правах нелегалов, нельзя допустить превращения страны в «проходной двор».

13 июля стало известно, что сейм Литвы признал нелегальных мигрантов из Белоруссии «гибридными агрессорами». В принятой парламентом резолюции сказано, что перемещение потока нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе является инструментом для дестабилизации внутриполитической ситуации в Литве.

Ранее сейм принял закон, разрешающий массовое задержание ищущих убежища в Литве беженцев. После этого были внесены оперативные поправки в закон о правовом статусе иностранцев, согласно которым литовские пограничники будут наделены правом арестовывать нелегальных мигрантов на срок до полугода.

В начале июля премьер-министр республики Ингрида Шимоните объявила о строительстве стены на границе с Белоруссией для защиты страны от потока нелегальных мигрантов. Предполагается, что линия будет укреплена двумя рядами забора, колючей проволокой и сигнализацией. Стоимость ее строительства министерство внутренних дел оценило в 15 миллионов евро. Строить ограждения военные начали 9 июля.

В настоящее время власти Белоруссии выступают в роли туристического бюро для нелегальных мигрантов. Такое мнение 14 июля высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству печати.

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«Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли туристического агентства, которое организует все — от посадки в самолет в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные, циничные действия», — утверждает он.

Также Рау добавил, если белорусские власти не остановят «процесс привлечения» мигрантов из разных уголков мира, в этом случае «не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в необходимости введения дополнительных санкций против Минска».

Кроме этого, глава МИД Польши назвал возросший миграционный поток на границе с Белоруссией «организованным нападением» на общие границы Евросоюза.