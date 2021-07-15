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Премьер-министр Украины предложил Верховной Раде замену Авакова

Lenta.ruиещё 9
7 часов назад
Премьер-министр Украины предложил Верховной Раде замену Авакова
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении главы комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел. Об этом депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, вынесение кандидатуры Монастырского на замену главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины Арсена Авакова стало неожиданностью.
К своей публикации в социальной сети Юрчишин приложил копию соответствующего представления Шмыгаля. В частности, там отмечено, что оно вносится по предложению парламентской фракции «Слуга народа».
Ранее Верховная Рада отправила Авакова в отставку. За нее проголосовал 291 депутат.
Кандидатуру Монастырского на пост министра выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. С этим предложением он выступил 13 июля во время заседания фракции «Слуга народа».
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