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«Месть мелких людей»: осужденный в России режиссер Сенцов готов покинуть Украину

Мария Иванова
42 минуты назад
Режиссер Олег Сенцов, ранее осужденный в России, заявил о невозможности снимать кино в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Месть мелких людей»: осужденный в России режиссер Сенцов готов покинуть Украину
Фото: ТАССТАСС
Кинопроект Сенцова «Кай» получил отказ в государственном софинансировании. В украинском Госкино объяснили это низкими оценками экспертов. Однако Сенцов счел настоящей причиной месть.
«Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти», - заявил он.
Режиссер добавил, что всегда был против «кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российской тюрьме». В то же время он подчеркнул, что «боролся в застенках за Украину» и слышал, что люди ждут его освобождения и новых фильмов.
Сенцов отметил, что «никогда никого не боялся и не будет» и «не склонит голову».
«Все, что я хотел - это честно снимать кино, но больше не смогу. По крайне мере, на Украине при этой власти», - заключил он.
Украинское издание «Вести» сочло это намеком на планы режиссера покинуть страну.
Украинского режиссера арестовали в Крыму весной 2014-го. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии по делу о подготовке терактов на полуострове.
7 сентября 2019-го Сенцова отправили домой, в этот день Россия и Украина обменялись заключенными по схеме 35 на 35.
После возвращения режиссер рассказал, что планирует жить в Киеве и снимать кино.
В мире,Олег Сенцов,Россия,Украина,
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