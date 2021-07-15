«Месть мелких людей»: осужденный в России режиссер Сенцов готов покинуть Украину

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Кинопроект Сенцова «Кай» получил отказ в государственном софинансировании. В украинском Госкино объяснили это низкими оценками экспертов. Однако Сенцов счел настоящей причиной месть.

«Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти», - заявил он.

Режиссер добавил, что всегда был против «кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российской тюрьме». В то же время он подчеркнул, что «боролся в застенках за Украину» и слышал, что люди ждут его освобождения и новых фильмов.

Сенцов отметил, что «никогда никого не боялся и не будет» и «не склонит голову».

«Все, что я хотел - это честно снимать кино, но больше не смогу. По крайне мере, на Украине при этой власти», - заключил он.

Украинское издание « Вести » сочло это намеком на планы режиссера покинуть страну.

Украинского режиссера арестовали в Крыму весной 2014-го. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии по делу о подготовке терактов на полуострове.

7 сентября 2019-го Сенцова отправили домой, в этот день Россия и Украина обменялись заключенными по схеме 35 на 35.