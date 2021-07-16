Аваков отреагировал на свою отставку

Чиновник опубликовал на странице в Facebook фотографию, на которой запечатлен он сам, держащий правую руку на сердце. Изображение сопроводила надпись «СлаваУкраїне!».
При этом Аваков допустил ошибку в написании названия собственной страны на украинском языке. Через час экс-министр внес корректировки в пост, исправив фразу на «СлаваУкраїні!», однако история изменений осталась. На этот факт обратили внимание журналисты украинского телеканала 112.
Напомним, Арсен Аваков был назначен главой МВД Украины 27 февраля 2014 года. В начале недели стало известно о решении чиновника подать в отставку. В четверг, 15 июля, парламент Украины уволил чиновника с должности.
Как позже сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, уйти в отставку Авакову предложил президент страны Владимир Зеленский. В планах бывшего министра – продолжать оказывать помощь главе украинского государства, отметил Геращенко.
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