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"Провоцируют братьев": китайцы прокомментировали статью Путина об Украине

РИА Новости
22 минуты назад
Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали статью Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народов. Многие из них с сожалением констатировали разобщенность в отношениях между Киевом и Москвой.
"Президент Путин прав. Украина и Россия сами по себе являются одной цивилизацией (славянской цивилизацией), а Украина даже выступает ее колыбелью. Жалко, что исторические обиды и реальная геополитика не сблизили две страны. Это огромное горе для всей славянской цивилизации. Сколько было потеряно из-за этих глупых споров, потомки будут горестно оплакивать это! Я считаю, что это большая трагедия", — выразил мнение один из читателей.

"Украина действительно плохая! Если вы верите в Соединенные Штаты, то просто позволяете играть с собой до полного уничтожения. <...> Украина, увы, не понимает этого", — считает другой пользователь.

"У Зеленского, очевидно, тоже нет времени читать статью, раз он только надергал из нее цитат и все опроверг", — отметил еще один комментатор.

"Традиционное искусство англосаксов пришло и на Украину: наносить самому себе увечья, чтобы запугать противника, и провоцировать братьев", — подытожили читатели.
Статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликовали на русском и украинском языках 12 июля. В ней президент назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас Киев находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением.
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