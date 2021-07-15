"Провоцируют братьев": китайцы прокомментировали статью Путина об Украине

Статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликовали на русском и украинском языках 12 июля. В ней президент назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас Киев находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением.