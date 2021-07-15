"Провоцируют братьев": китайцы прокомментировали статью Путина об Украине

"Президент Путин прав. Украина и Россия сами по себе являются одной цивилизацией (славянской цивилизацией), а Украина даже выступает ее колыбелью. Жалко, что исторические обиды и реальная геополитика не сблизили две страны. Это огромное горе для всей славянской цивилизации. Сколько было потеряно из-за этих глупых споров, потомки будут горестно оплакивать это! Я считаю, что это большая трагедия", — выразил мнение один из читателей.
"Украина действительно плохая! Если вы верите в Соединенные Штаты, то просто позволяете играть с собой до полного уничтожения. <...> Украина, увы, не понимает этого", — считает другой пользователь.
"У Зеленского, очевидно, тоже нет времени читать статью, раз он только надергал из нее цитат и все опроверг", — отметил еще один комментатор.
"Традиционное искусство англосаксов пришло и на Украину: наносить самому себе увечья, чтобы запугать противника, и провоцировать братьев", — подытожили читатели.