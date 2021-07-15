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На Украине захотели компенсацию и за «Турецкий поток»

News.ruиещё 4
20 минут назад
Украина должна начать переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита. Такое мнение в статье для «Укринформа» высказала директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук.
На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток»
Фото: Gazprom/Instagram.com/Global Look PressGazprom/Instagram.com/Global Look Press
Она отметила, что транзит газа через «Турецкий поток» позволит Венгрии получать голубое топливо из России в обход Украины — через Сербию и Болгарию.
Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10–12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 миллионов долларов, — подчеркнула Ищук.
Эксперт уточнила, что сейчас на южном направлении газ через Украину получает лишь Молдавия.
Динамика объёмов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал — Европа», «Северный поток — 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов, — пояснила Ищук.
Она добавила, что пока в Германии говорят о компенсации для Украины за её отказ от блокирования ещё недостроенного «Северного потока — 2», время запросить компенсацию за потерю транзита по южному направлению.
Ранее стало известно, что Берлин не должен выплачивать Украине компенсацию, в случае если она перестанет быть транзитёром газа из России. Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По его словам, Германия не должна выстраивать свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины.
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