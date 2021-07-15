На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток»

Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10–12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 миллионов долларов, — подчеркнула Ищук.
Динамика объёмов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал — Европа», «Северный поток — 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов, — пояснила Ищук.