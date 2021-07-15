На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток»

Эксперт уточнила, что сейчас на южном направлении газ через Украину получает лишь Молдавия.

Она добавила, что пока в Германии говорят о компенсации для Украины за её отказ от блокирования ещё недостроенного «Северного потока — 2», время запросить компенсацию за потерю транзита по южному направлению.