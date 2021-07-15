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В ФРГ отказались платить Киеву компенсацию за прекращение транзита газа

News.ruиещё 1
1 час назад
Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Берлин не должен выплачивать Украине компенсацию, в случае если она перестанет быть транзитёром газа из России. Об этом сообщают «Известия».
В ФРГ отказались платить Киеву компенсацию за газ
Фото: Offenberg/imago-images.de/Global Look PressOffenberg/imago-images.de/Global Look Press
Абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины. Если ей нужны деньги, тогда она должна обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз, — отметил депутат.
Так он отреагировал на предложение немецких СМИ решить с помощью подобной компенсации спор с США вокруг «Северного потока — 2».
Ранее стало известно, что население Германии возмущено поведением президента Украины Владимира Зеленского, когда он пытался повлиять на позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель в вопросе обеспечения энергоресурсами. Он попытался убедить немецкого политика в том, что Киеву нужны доходы от транзита газа на уровне $3 млрд в год. В противном случае украинский лидер собирался требовать от немецкой стороны серьёзных компенсаций.
В мире,Клаус Эрнст,Владимир Зеленский,ЕС,Киев,Россия,Украина,Германия,
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