ЕС намеревается открыть въезд для привитых россиян

Если соглашение между российскими и европейскими медиками будет достигнуто, то россиянам не придётся ждать, пока будет одобрена заявка на признание вакцины «Спутник V». Они смогут посещать страны ЕС по сертификату о вакцинации российским препаратом.

Европа после третьей волны коронавируса этим летом запустила международный туризм. Но россияне могут попасть только в ограниченное число стран союза. Это связано с тем, что российская вакцина не получила одобрения в Европе, а препараты ЕС не признаются в России. Тем не менее, в российский Минздрав поступило предложение обсудить процедуру применения цифровых сертификатов, которые подтверждают факт вакцинации, а также вопрос об их эквивалентности.