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ЕС намеревается открыть въезд для привитых россиян

News.ruиещё 2
16 минут назад
Евросоюз направил в Россию техническую информацию об электронных COVID-сертификатах, которые начали функционировать на территории стран этим летом. Признание сертификатов вакцинации российский Минздрав планирует обсудить с европейскими коллегами в ближайшее время, пишут «Известия».
ЕС намеревается открыть въезд для привитых россиян
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Если соглашение между российскими и европейскими медиками будет достигнуто, то россиянам не придётся ждать, пока будет одобрена заявка на признание вакцины «Спутник V». Они смогут посещать страны ЕС по сертификату о вакцинации российским препаратом.
К обсуждению будут подключены заинтересованные федеральные органы. Минздрав отмечает целесообразность поддержать инициативу по конструктивному международному диалогу.
Европа после третьей волны коронавируса этим летом запустила международный туризм. Но россияне могут попасть только в ограниченное число стран союза. Это связано с тем, что российская вакцина не получила одобрения в Европе, а препараты ЕС не признаются в России. Тем не менее, в российский Минздрав поступило предложение обсудить процедуру применения цифровых сертификатов, которые подтверждают факт вакцинации, а также вопрос об их эквивалентности.
Ранее сообщалось, что страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В мире,COVID-19,Минздрав РФ,ШОС,ЕС,газета "Известия",Россия,
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