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Свержение власти: В США призвали к бомбардировке Кубы

Анна Безрукова
36 минут назад
Соединенным Штатам Америки следует нанести удар по Кубе для свержения правительства страны. Такую позицию высказал мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес.
Свержение власти: В США призвали к бомбардировке Кубы
Фото: ReutersReuters
"Нужно обсудить и рассмотреть это в качестве возможного варианта в дополнение к большому числу других опций", — поделился своим мнением Суарес в эфире Fox News.
Чиновник также добавил, что Вашингтону необходимо изучить этот метод давления на Гавану.
Напомним, ранее власти Кубы обвинили Америку в организации протестов в стране. В республике заявили, что якобы в беспорядках были задействованы те, кто постоянно встречается и различными способами взаимодействует с американскими дипломатами.
Американские власти имеют прямое отношение к проведению акций протестов на Кубе. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.
По его словам, 11 июля в протестах принимали участие те, кого в Штатах назвали бы "агентами иностранной державы". Участники митинга, уточнил он, получали инструкции из США. Кроме этого, они передвигались на машине с дипстатусом и регулярно общались с американскими дипломатами. Министр также добавил, что в акциях протеста принимали участие и "лица с криминальным бэкграундом и маргиналы".
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