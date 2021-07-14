Свержение власти: В США призвали к бомбардировке Кубы

Напомним, ранее власти Кубы обвинили Америку в организации протестов в стране. В республике заявили, что якобы в беспорядках были задействованы те, кто постоянно встречается и различными способами взаимодействует с американскими дипломатами.

По его словам, 11 июля в протестах принимали участие те, кого в Штатах назвали бы "агентами иностранной державы". Участники митинга, уточнил он, получали инструкции из США. Кроме этого, они передвигались на машине с дипстатусом и регулярно общались с американскими дипломатами. Министр также добавил, что в акциях протеста принимали участие и "лица с криминальным бэкграундом и маргиналы".