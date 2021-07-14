Японцы испугались раскола Украины после статьи Путина

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В материале Jiji Press отмечается, что статья способна привести к «расколу Украины». Портал «ИноСМИ» собрал комментарии японских интернет-пользователей. Комментатор под ником csj заявил, что, «как бы то ни было», Запад не должен признавать присоединение Крыма к России.

Урок для «брюссельской капусты» от «Газпрома»

Портал «ИноСМИ» пишет , что европейские газовые хранилища опустели после долгой зимы, но «Газпром» пока не увеличивает поставки. «Европа рискует следующей зимой остаться без газа», - подчеркивает издание.

Эксперты считают, что российская корпорация ждет завершения строительства «Северного потока-2». Российские интернет-пользователи считают такую стратегию правильной.

«Газпром преподает урок брюссельской капусте», - заявил mi6osp.

Padrino отметил, что «проблем не будет»: ЕС «примет требования Путина, какими бы они ни были, и все нормализуется».

«Европа привязана к российскому газу, и американцы никогда не смогут поставить столько, сколько ей нужно», - подчеркнул он.

Дойдет ли спор Чехии с Россией до Гааги

Чехия, заявившая о причастности России ко взрывам на складах боеприпасов в Врбетице, потребовала компенсации ущерба, но Москва на призывы Праги не ответила. Как пишет чешский журнал Deník N, это вряд ли когда-либо произойдет, а на Международный суд в Гааге Чехии рассчитывать не стоит.

Издание объяснило, что подать иск нельзя, так как между двумя странами нет договора. Международный суд по правам человека мог бы рассмотреть иски семей, пострадавших от взрывов, но «даже в этом случае шансы на успех минимальны».

Глава MI5: остерегайтесь российских и китайских агентов

Глава британский контрразведки Кен МакКаллум призвал население страны относиться к угрозе шпионажа России и Китая так же бдительно, как и к угрозе терроризма. Об этом сообщает Reuters.

МакКаллум предупредил, что иностранные агенты стремятся украсть технологии, посеять раздор и атаковать инфраструктуру. По его словам, британская разведка зафиксировала десять тысяч попыток иностранных шпионов манипулировать жителями Великобритании.

Протесты на Кубе: «искра разгорелась»

Американский канал Fox News сообщает , что быстрое подавление антиправительственных протестов на Кубе «не смогло поколебать решимость протестующих».

«Искра разгорелась, дамы и господа. Нет пути назад. Люди почувствовали, что значит кричать о свободе на улицах Кубы», - рассказал журналист Йоани Санчес.