"Что с мозгами?" Китайцы раскритиковали новую стратегию Евросоюза

"Разве не будет проще, если ЕС просто признает, что Соединенные Штаты являются их страной-сюзереном?" — выразил мнение один из читателей.
"ЕС подходит только для того, чтобы быть последователем Соединенных Штатов. Если он хочет стать полюсом мира, США ему никогда этого не позволят", — считает другой пользователь.
"Я не знаю, что с мозгами у лидеров стран ЕС. У них дома инфраструктура испорчена, а они хотят "помогать" другим", — написал еще один комментатор.
"ЕС не хочет объединять усилия с Соединенными Штатами, но конечный результат их деятельности — только усиление их влияния. ЕС выступает лишь вспомогательной ступенькой и не сможет увеличивать свое влияние. Вот так Европейский Союз стал подспорьем для Америки!" — подытожили читатели.