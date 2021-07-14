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"Что с мозгами?" Китайцы раскритиковали новую стратегию Евросоюза

РИА Новости
1 час назад
Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" высказались об итогах встречи лидеров стран Евросоюза, по итогам которой была утверждена их новая стратегия.
"Что с мозгами?" Китайцы раскритиковали новую стратегию Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Многие посчитали, что такое противостояние инициативе "Один пояс — один путь" обусловлено влиянием Соединенных Штатов.
"Разве не будет проще, если ЕС просто признает, что Соединенные Штаты являются их страной-сюзереном?" — выразил мнение один из читателей.
"ЕС подходит только для того, чтобы быть последователем Соединенных Штатов. Если он хочет стать полюсом мира, США ему никогда этого не позволят", — считает другой пользователь.
"Я не знаю, что с мозгами у лидеров стран ЕС. У них дома инфраструктура испорчена, а они хотят "помогать" другим", — написал еще один комментатор.
"ЕС не хочет объединять усилия с Соединенными Штатами, но конечный результат их деятельности — только усиление их влияния. ЕС выступает лишь вспомогательной ступенькой и не сможет увеличивать свое влияние. Вот так Европейский Союз стал подспорьем для Америки!" — подытожили читатели.
В понедельник в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Главы ведомств приняли решение продлить антироссийские санкции и утвердили новую стратегию "Глобально связанная Европа". Ее цель — повышение конкурентоспособности ЕС, а в основе лежит идея противостояние китайской инициативе "Один пояс — один путь".
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