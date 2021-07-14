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Европейский регулятор ответил на заявления Reuters о «Спутнике V»

Lenta.ru
31 минуту назад
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) отказалось комментировать информацию о том, что по российской вакцине «Спутник V» не хватает сведений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора ЕС.
Европейский регулятор ответил на заявления Reuters о «Спутнике V»
Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / ReutersRadovan Stoklasa / File Photo / Reuters
Сведения о том, что производители вакцины не смогли предоставить необходимые данные, ранее опубликовало агентство Reuters. В EMA уточнили, что препарат в настоящее время проходит последовательную экспертизу. Данная процедура будет продолжаться, пока данных для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения не станет достаточно. Европейский регулятор отметил, что вся информация относительно изученных данных будет опубликована позднее в итоговом докладе, если соответствующая заявка будет получена.
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В агентстве не стали называть возможные сроки завершения процедуры. В пресс-службе добавили, что подобный комментарий смогут дать только после получения заявки на выдачу регистрационного удостоверения.
13 июля Reuters сообщил со ссылкой на информированные источники, что российская сторона якобы неоднократно не предоставляла о вакцине данных, которые говорили бы о ее соответствии международным стандартам.
Представитель Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) указал на ложные факты в сообщении Reuters о «Спутнике V». По его словам, публикация — часть кампании по дезинформации, которую организовало западное фармацевтическое лобби. Она «основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news». Представитель РФПИ также отметил, что единственный упомянутый в статье не анонимно доктор Сесил Черкинский позднее опроверг приведенную агентством информацию и предположил, что материал основан на слухах и намеренно подрывает доверие к российской вакцине.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со «Спутником V» в Европе. Он выразил уверенность в том, что если отмести предубеждения политического и лоббистского характера, российскую вакцину в ЕС признают. «Дискриминация в связи с различиями между российскими сертификатами о вакцинации и аналогичными документами других стран неприемлема», — добавил он.
В мире,Дмитрий Песков,Российский фонд прямых инвестиций,ЕС,Reuters,
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