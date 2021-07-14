Европейский регулятор ответил на заявления Reuters о «Спутнике V»

Сведения о том, что производители вакцины не смогли предоставить необходимые данные, ранее опубликовало агентство Reuters
. В EMA уточнили, что препарат в настоящее время проходит последовательную экспертизу. Данная процедура будет продолжаться, пока данных для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения не станет достаточно. Европейский регулятор отметил, что вся информация относительно изученных данных будет опубликована позднее в итоговом докладе, если соответствующая заявка будет получена.