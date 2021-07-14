Номинанты на премию «Эмми» объявлены в США

На звание лучшего сериала претендуют такие проекты, как «Пацаны», «Корона», «Мандалорец» и другие. За звание «Лучший комедийный сериал» будут бороться «Кобра Кая», «Чёрная комедия», «Эмили в Париже, а также другие проекты, которые уже успели стать популярными у зрителей.
Ранее сообщалось, что Американская телеакадемия назвала лауреатов премии «Эмми-2020». В связи с пандемией коронавируса мероприятие было проведено в формате онлайн. Лучшим драматическим сериалом были признаны «Наследники» канала HBO, в то время как комедийным — «Шиттс Крик» от Pop TV.