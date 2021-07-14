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Номинанты на премию «Эмми» объявлены в США

News.ru
35 минут назад
Американская телевизионная академия объявила номинантов на получение премии «Эмми» в этом году. Вручение наград произойдёт 19 сентября в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте телепремии.
Номинанты на премию «Эмми» объявлены в США
Фото: ReutersReuters
Номинанты были объявлены во время официальной церемонии 13 июля. Ведущими стали актёр Рон Кифа Джонс («Мистер Робот») и его дочь Жасмин Кифа Джонс («Гамильтон»). Также в объявлении списка номинантов принимал участие генеральный директор академии Фрэнк Шерма.
На звание лучшего сериала претендуют такие проекты, как «Пацаны», «Корона», «Мандалорец» и другие. За звание «Лучший комедийный сериал» будут бороться «Кобра Кая», «Чёрная комедия», «Эмили в Париже, а также другие проекты, которые уже успели стать популярными у зрителей.
Полный список номинантов приводится на сайте телепремии.
Ранее сообщалось, что Американская телеакадемия назвала лауреатов премии «Эмми-2020». В связи с пандемией коронавируса мероприятие было проведено в формате онлайн. Лучшим драматическим сериалом были признаны «Наследники» канала HBO, в то время как комедийным — «Шиттс Крик» от Pop TV.
В мире,Рон Джонс,Лос-Анджелес,Соединенные Штаты,
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