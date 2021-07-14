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Стали известны детали отставки Авакова

Lenta.ruиещё 1
9 часов назад
В партии Зеленского назвали причину отставки Авакова
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Источники в парламентской фракции «Слуга народа» раскрыли детали отставки главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщает «Бабель».
По данным местного издания, на встрече с депутатами фракции, которая прошла во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр подал в отставку без претензий.
Ранее стало известно, что Зеленский нашел замену главе МВД, подавшему заявление об отставке. Президент предложил на должность министра внутренних дел кандидатуру депутата Верховной Рады Дениса Монастырского.
Аваков возглавил МВД 27 февраля 2014 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели после прихода к власти Зеленского. Министру не раз прочили отставку. Зеленский говорил, что глава МВД находится на испытательном сроке и его судьба зависит от расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
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