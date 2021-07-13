Не продержится до конца года: в отставке Авакова увидели скорый уход Зеленского

По словам Мартынова, «это даже не тот случай, когда крысы бегут с корабля. Благодаря звериному чутью Авакова, которое не раз спасало его в карьере, он в очередной раз делает такой элегантный финт». Политолог добавил, что Аваков «не пропадет с украинской сцены».