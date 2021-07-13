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«Честь имею!»: глава МВД Украины покидает свой пост

Анна Безрукова
13 минут назад
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе ведомства. МВД разместило документ в своем Facebook, Аваков подписал документ словами «Честь имею!».
«Честь имею!»: глава МВД Украины покидает свой пост
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По сведениям агентства УНН, Верховная рада рассмотрит отставку Авакова в четверг, 15 июля.
Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Верховной раде, вечером во вторник, 13 июля, фракция «Слуга народа» планирует встретиться на заседании, в ходе которого обсудят отставку руководителя МВД и другие кадровые вопросы.
При этом депутат Рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько написала в своем аккаунте в соцсети, что голосование в парламенте относительно вопроса Авакова возможно состоится 14 или 15 июля.
Аваков руководил МВД Украины с февраля 2014 года, входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. За этот период времени данные о его возможной отставке появлялись неоднократно.
Напомним, в начале июня прошлого года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Документ был внесен фракцией «Голос». За него подписи поставили 55 депутатов, сообщил заместитель главы фракции Ярослав Железняк.
А 5 июня 2020 года Аваков выступил в Раде. Он отказался приносить извинения за преступления полицейских и объяснил инцидент с изнасилованием женщины в отделе полиции в Кагарлыке нравами украинского общества. Националисты, которые требовали отставки Авакова, организовали митинг рядом с парламентом и сожгли старый милицейский УАЗ.
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