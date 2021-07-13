«Честь имею!»: глава МВД Украины покидает свой пост

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Верховной раде, вечером во вторник, 13 июля, фракция «Слуга народа» планирует встретиться на заседании, в ходе которого обсудят отставку руководителя МВД и другие кадровые вопросы.

А 5 июня 2020 года Аваков выступил в Раде. Он отказался приносить извинения за преступления полицейских и объяснил инцидент с изнасилованием женщины в отделе полиции в Кагарлыке нравами украинского общества. Националисты, которые требовали отставки Авакова, организовали митинг рядом с парламентом и сожгли старый милицейский УАЗ.