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"Примерил не свой пиджак": Депутат Госдумы о Зеленском

Елена Прошина
1 час назад
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о русском языке, сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь украинского лидера сводится к трем постулатам — «во всем виновата Россия, Украина — это Европа и самая свободная страна на земле».
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«Длинный язык Зеленского заблудился в лабиринте. Какой-то маловразумительный набор слов и лозунгов. <...> Теперь уже и русских лишил права на авторство по родному языку. А чей же тогда русский язык? В образе Зеленского мы видим мечущегося как в бреду человека, который примерил не свой пиджак, а теперь и носить не получается, и снять не солидно», — сказал Бальбек.

Зеленский: Русский язык не является собственностью России

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции «Украина 30. Гуманитарная политика» заявил, что русский язык не является собственностью России.
«Помните, сколько было злоупотреблений, это поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить. То есть тебя не оштрафуют, если ты свободно говоришь, конечно же. Говори, как ты хочешь, но дает такую возможность», – приводит его слова РИА «Новости».
Он также считает, «что некоторые вещи должны быть чистыми, абсолютными, понятными. Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык – это не собственность России».
Зеленский отметил, что не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано.
«У нас есть украинский язык – единственный государственный язык, это закреплено в конституции. Каждый раз, когда мы делаем те или иные шаги по усовершенствованию этого вопроса, я считаю, что это политический вопрос. Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно и, я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну, и наш язык. Я считаю, что все сделано», – заявил Зеленский.
Ранее русский язык лишили регионального статуса в украинском Николаеве.
До этого футболисты сборной Украины подверглись жесткой критике из-за использования русского языка на пресс-конференции после матча со Швецией на Евро-2020.
Напомним, Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень.

Путин назвал общей бедой возникновение в последние годы "стены" между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин назвал большой общей бедой и трагедией возникновение в последние годы "стены" между РФ и Украиной. Об этом говорится в его статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.
"Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства", - говорится в статье.
Путин также упомянул "известную испокон веков" формулу "разделяй и властвуй".
"Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача - разделить, а затем и стравить между собой части единого народа", - указал президент.
Как подчеркнул глава российского государства, его слова о том, что русские и украинцы - один народ и единое целое, это "не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам".
"Говорил об этом не раз, это мое убеждение", - отметил Путин, объясняя свое решение подробно изложить свою позицию по этой теме и поделиться оценками сегодняшней ситуации.
Больше трети из всего объема статьи в почти 40 тыс. знаков - обзор исторических событий, касающихся русских и украинских земель - от Древней Руси до распада СССР.
"Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, мы должны обратиться к истории", - отметил Путин.
Он пояснил, что в рамках статьи невозможно охватить все события, произошедшие более чем за тысячу лет, поэтому он остановился только на поворотных моментах, о которых, по его мнению, важно помнить и в России, и на Украине. В остальной части публикации Путин дает оценку исторической подоплеке формирования нынешней территории Украины, делится мнением о взаимоотношениях между Москвой и Киевом в постсоветский период и о текущем состоянии российско-украинских связей, о политике украинских властей и о ситуации на Донбассе, а также о других аспектах украинской темы.

Независимость через отрицание прошлого

Представители украинских элит обосновали независимость страны через отрицание прошлого и переписывание истории, считает российский лидер.
"Украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ, стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа", - говорится в статье.
Путин отметил, что с распадом СССР многие люди в России и на Украине верили, что тесные культурные, духовные, экономические связи сохранятся, как и общность народа. Однако события стали развиваться в ином направлении, резюмировал глава государства.

Зеленский: приятно, что Путин знает украинский язык

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью президента России Владимира Путина «О единстве украинского и русского народов». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Приятно, что человек (Владимир Путин — примечание «Газеты.Ru») знает украинский язык», — подчеркнул глава государства.
Также украинский президент отметил, что у него не было возможности изучить статью детально, однако он успел ознакомиться с некоторыми моментами и хотел бы обсудить их с российским лидером лично.
«Я бы предоставил ему много материалов, которыми можно было бы воспользоваться в другой статье, в будущем», — уточнил он.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко назвал «сильной» статью российского президента, а также выразил согласие с главой государства по вопросу о внешнем управлении Украины.

Зеленский сравнил Украину и Россию с библейскими персонажами

Президент Украины Владимир Зеленский оценил тезис в статье российского президента Владимира Путина о близости русских и украинцев, сравнив их с библейскими персонажами. Его слова передает РИА Новости.
Так, Зеленский подверг сомнению утверждение о братских народах, сказав, что отношения между странами при нынешней ситуации больше похожи на отношения Каина и Авеля. По ветхозаветному сюжету, Каин убил своего младшего брата Авеля.
«Нас забывают, когда мы говорим про победу над фашизмом, Вторую мировую войну, сколько отдано было жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, называя братским народом. Мне кажется, это не по-братски, больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории», — сказал украинский лидер.
В мире,Руслан Бальбек,Владимир Зеленский,Евгений Шевченко,Владимир Путин,Верховная Рада,Госдума,Газета.Ru,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,Украина,
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