"Примерил не свой пиджак": Депутат Госдумы о Зеленском

По его словам, речь украинского лидера сводится к трем постулатам — «во всем виновата Россия , Украина — это Европа и самая свободная страна на земле».

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«Длинный язык Зеленского заблудился в лабиринте. Какой-то маловразумительный набор слов и лозунгов. <...> Теперь уже и русских лишил права на авторство по родному языку. А чей же тогда русский язык? В образе Зеленского мы видим мечущегося как в бреду человека, который примерил не свой пиджак, а теперь и носить не получается, и снять не солидно», — сказал Бальбек.

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции «Украина 30. Гуманитарная политика» заявил, что русский язык не является собственностью России.

«Помните, сколько было злоупотреблений, это поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить. То есть тебя не оштрафуют, если ты свободно говоришь, конечно же. Говори, как ты хочешь, но дает такую возможность», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также считает, «что некоторые вещи должны быть чистыми, абсолютными, понятными. Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык – это не собственность России».

Зеленский отметил, что не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано.

«У нас есть украинский язык – единственный государственный язык, это закреплено в конституции. Каждый раз, когда мы делаем те или иные шаги по усовершенствованию этого вопроса, я считаю, что это политический вопрос. Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно и, я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну, и наш язык. Я считаю, что все сделано», – заявил Зеленский.

Ранее русский язык лишили регионального статуса в украинском Николаеве.

До этого футболисты сборной Украины подверглись жесткой критике из-за использования русского языка на пресс-конференции после матча со Швецией на Евро-2020.

Напомним, Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень.

Президент России Владимир Путин назвал большой общей бедой и трагедией возникновение в последние годы "стены" между РФ и Украиной. Об этом говорится в его статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

"Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства", - говорится в статье.

Путин также упомянул "известную испокон веков" формулу "разделяй и властвуй".

"Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача - разделить, а затем и стравить между собой части единого народа", - указал президент.

Как подчеркнул глава российского государства, его слова о том, что русские и украинцы - один народ и единое целое, это "не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам".

"Говорил об этом не раз, это мое убеждение", - отметил Путин, объясняя свое решение подробно изложить свою позицию по этой теме и поделиться оценками сегодняшней ситуации.

Больше трети из всего объема статьи в почти 40 тыс. знаков - обзор исторических событий, касающихся русских и украинских земель - от Древней Руси до распада СССР.

"Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, мы должны обратиться к истории", - отметил Путин.

Он пояснил, что в рамках статьи невозможно охватить все события, произошедшие более чем за тысячу лет, поэтому он остановился только на поворотных моментах, о которых, по его мнению, важно помнить и в России, и на Украине. В остальной части публикации Путин дает оценку исторической подоплеке формирования нынешней территории Украины, делится мнением о взаимоотношениях между Москвой и Киевом в постсоветский период и о текущем состоянии российско-украинских связей, о политике украинских властей и о ситуации на Донбассе, а также о других аспектах украинской темы.

Независимость через отрицание прошлого

Представители украинских элит обосновали независимость страны через отрицание прошлого и переписывание истории, считает российский лидер.

"Украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ, стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа", - говорится в статье.

Путин отметил, что с распадом СССР многие люди в России и на Украине верили, что тесные культурные, духовные, экономические связи сохранятся, как и общность народа. Однако события стали развиваться в ином направлении, резюмировал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью президента России Владимира Путина «О единстве украинского и русского народов». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Приятно, что человек (Владимир Путин — примечание «Газеты.Ru») знает украинский язык», — подчеркнул глава государства.

Также украинский президент отметил, что у него не было возможности изучить статью детально, однако он успел ознакомиться с некоторыми моментами и хотел бы обсудить их с российским лидером лично.

«Я бы предоставил ему много материалов, которыми можно было бы воспользоваться в другой статье, в будущем», — уточнил он.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко назвал «сильной» статью российского президента, а также выразил согласие с главой государства по вопросу о внешнем управлении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил тезис в статье российского президента Владимира Путина о близости русских и украинцев, сравнив их с библейскими персонажами. Его слова передает РИА Новости.

Так, Зеленский подверг сомнению утверждение о братских народах, сказав, что отношения между странами при нынешней ситуации больше похожи на отношения Каина и Авеля. По ветхозаветному сюжету, Каин убил своего младшего брата Авеля.