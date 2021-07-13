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В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций

РИА Новостииещё 1
37 минут назад
Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), в результате сокращена подача воды в города Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Лугансквода".
Киев прекратил подачу воды в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
" Украинская сторона с 12.00 (совпадает с московским) 13 июля прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР", - сообщил представитель предприятия.
По его словам, причиной остановки подачи воды стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции (ЗФС-3) на подконтрольной Киеву территории. Представитель пресс-службы уточнил, что в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск.
"Возобновление подачи воды будет возможно после устранения повреждения на водоводе и вхождения в прежний режим работы магистральных водоводов", - уточнил представитель пресс-службы предприятия.
В мире,Киев,
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