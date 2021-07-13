Киев прекратил подачу воды в ЛНР

Киев
прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику
с Западной фильтровальной станции (ЗФС), в результате сокращена подача воды в города Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Лугансквода
".
По его словам, причиной остановки подачи воды стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции (ЗФС-3) на подконтрольной Киеву территории. Представитель пресс-службы уточнил, что в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск.