Киев прекратил подачу воды в ЛНР

По его словам, причиной остановки подачи воды стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции (ЗФС-3) на подконтрольной Киеву территории. Представитель пресс-службы уточнил, что в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск.