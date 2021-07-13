Депутаты подрались с националистами на Украине

На опубликованных кадрах видно, как националисты развернули в зале плакат и потребовали встречи с мэром, который присутствовал на заседании. В ответ на это градоначальник распорядился удалить активистов из зала, после чего они перешли в рукопашную против депутатов и охраны.
Позже собравшимся удалось вытеснить радикалов из здания. О серьезных травмах участников драки или присутствующих на заседании не сообщалось. Депутаты продолжили работу в штатном режиме, однако пообещали позже разобраться в произошедшем.