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Украинские депутаты подрались с националистами из-за стихийной свалки

Lenta.ru
1 час назад
Украинские радикалы из движения «Национальный корпус» (запрещено в России) подрались с депутатами горсовета Борисполя из-за стихийно возникшей мусорной свалки неподалеку от жилых районов. Видеозапись инцидента опубликована на странице телеканала ТРС в Facebook.
Депутаты подрались с националистами на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На опубликованных кадрах видно, как националисты развернули в зале плакат и потребовали встречи с мэром, который присутствовал на заседании. В ответ на это градоначальник распорядился удалить активистов из зала, после чего они перешли в рукопашную против депутатов и охраны.
Позже собравшимся удалось вытеснить радикалов из здания. О серьезных травмах участников драки или присутствующих на заседании не сообщалось. Депутаты продолжили работу в штатном режиме, однако пообещали позже разобраться в произошедшем.
Ранее депутат Верховной Рады Никита Потураев спровоцировал драку на одном из заседаний призывом расстреливать оппозиционеров. Массовое побоище закончилось ультиматумом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее члены пообещали игнорировать заседания комитета под председательством инициатора потасовки, пока тот не будет снят со своего поста.
В мире,Никита Потураев,Верховная Рада,Россия,Борисполь,
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