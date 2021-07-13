Учения НАТО завершились сигналом России

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Учения Sea Breeze, совместно проводимые Украиной НАТО при участии Турции , завершились. Как сообщает турецкое издание Hürriyet, после учений командир американского эсминца Джон Д. Джон «обратился к России с посланием: «Мы хотели показать, что никто не может претендовать на Черное море и международные воды».

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Джон подчеркнул, что эти воды «принадлежат международному сообществу», а НАТО и союзники стремятся к тому, «чтобы все страны имели доступ к этим водным путям». За учениями внимательно следило Минобороны России . Российские военные начали собственные тренировки в Черном море, подчеркивает Hürriyet.

«Запад прав»: американцы объяснили борьбу с Россией

Мир - опасное место, а одним из самых опасных и потенциально нестабильных мест является граница России и Украины в Черное море, где у России есть три атомные подлодки, пишет американское издание The American Thinker.

Автор материала подчеркнул, что Россия считает Черное море жизненно важным для своей геоэкономической стратегии. По версии издания, контроль над Черным морем позволяет России расширять свое влияние, создавать буферную зону безопасности, закреплять присоединение Крыма и «изолировать Киев», не позволяя соседям присоединиться к НАТО. The American Thinker отмечает, что в России «сохраняется паранойя в отношении США и Запада», а шпионаж, фейк-ньюс и кибервойны процветают. «Запад прав в том, что имеет надежную стратегию в отношении России, особенно в Черном море», - подчеркнул журнал.

«Готовьтесь»: британцев напугала «неудержимая» ракета России

Россия готовится к заключительным испытаниям своей «смертоносной гиперзвуковой ракеты» со скоростью девять тысяч 800 километров в час, «способной уничтожить города США», пишет британский таблоид The Sun.

Ракета «Циркон» может уничтожить прибрежные города США в случае ядерного конфликта, подчеркивает издание. «Кремлевский лидер назвал «Циркон» «поистине беспрецедентной», а русские хвастаются, что ее «невозможно сбить», - отмечает таблоид. Испытания ракеты завершатся до конца июля.

«Гангстеров в десять раз больше полицейских»

Рост преступности в Чикаго, одном из крупнейших городов США, «достиг апогея», сообщает Fox News. Количество гангстеров в городе в десять раз превышает количество полицейских: чиновники насчитали в Чикаго 117 тысяч членов банд и 13 тысяч сотрудников полиции.

Количество полицейских, вышедших на пенсию в 2021 году, уже превысило показатели за весь 2018 год и может побить исторический максимум. С января по июнь около 363 офицеров покинули службу, еще 56 должны выйти на пенсию в июле.

«Сотни шприцев на пляже»

Сотни шприцев были выброшены на американские пляжи после тропического ливня прошлой недели. Как сообщает New York Post, возможно, это связано со сливом канализации из Нью-Йорка.