Макрон выступил с телеобращением к нации

Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников. Об этом заявил в понедельник президент страны Эмманюэль Макрон , выступая в понедельник с телеобращением к стране.

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"Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и представителей ряда других профессий. <...> Контроль и административные наказания будут применяться для проверки выполнения этого распоряжения с 15 сентября", - сказал французский президент. Он объяснил эти меры ухудшением эпидемиологической ситуации.

Он объяснил эти меры ухудшением эпидемиологической ситуации. "Наша страна столкнулась с сильным возобновлением эпидемии", - подчеркнул Макрон.

Глава государства уточнил, что обязательная вакцинация касается врачей и вспомогательного персонала, в том числе работающих в больницах или осуществляющих уход за больными на дому.

Президент сообщил, что с 21 июля во Франции пройдет чрезвычайная сессия парламента для рассмотрения осложнившейся санитарной ситуации и принятия новых актов для борьбы с эпидемией. Законопроект об обязательной вакцинации групп населения и о расширении применения санитарного пропуска будет передан уже во вторник в Государственный совет для экспертизы его содержания. Совет министров рассмотрит его 19 июля.