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Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала

ТАССиещё 8
1 час назад
Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников. Об этом заявил в понедельник президент страны Эмманюэль Макрон, выступая в понедельник с телеобращением к стране.
Макрон выступил с телеобращением к нации
Фото: ReutersReuters
"Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и представителей ряда других профессий. <...> Контроль и административные наказания будут применяться для проверки выполнения этого распоряжения с 15 сентября", - сказал французский президент. Он объяснил эти меры ухудшением эпидемиологической ситуации.
Он объяснил эти меры ухудшением эпидемиологической ситуации. "Наша страна столкнулась с сильным возобновлением эпидемии", - подчеркнул Макрон.
Глава государства уточнил, что обязательная вакцинация касается врачей и вспомогательного персонала, в том числе работающих в больницах или осуществляющих уход за больными на дому.
Президент сообщил, что с 21 июля во Франции пройдет чрезвычайная сессия парламента для рассмотрения осложнившейся санитарной ситуации и принятия новых актов для борьбы с эпидемией. Законопроект об обязательной вакцинации групп населения и о расширении применения санитарного пропуска будет передан уже во вторник в Государственный совет для экспертизы его содержания. Совет министров рассмотрит его 19 июля.
По указанию президента, расширяется применение санитарного пропуска. С 21 июля на мероприятия с участием более 50 человек можно будет попасть только по этому документу. С начала августа использование санитарных пропусков будет еще более расширено - без них не будут пускать в рестораны, бары. Санитарные пропуска также станут обязательными для пассажиров поездов и самолетов, следующих по дальним маршрутам.
В мире,Эмманюэль Макрон,Франция,
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