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"У меня плохие новости". Немцы высмеяли слова Зеленского о транзите газа

РИА Новостииещё 9
2 часа назад
Читатели немецкой газеты Die Zeit иронично прокомментировали требование президента Украины Владимира Зеленского транспортировать газ через Украину, озвученное на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Немцы высмеяли требование Зеленского о транзите газа
Фото: ReutersReuters
Зеленский накануне в Берлине встретился с Меркель, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство "Северного потока — 2", против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией.
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Президент Украины заявил, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" Киеву понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет, а также назвал российский газопровод угрозой энергетической безопасности страны.
"Потребители газа в Европе должны иметь возможность выбирать между дешевым газом из "Северного потока — 2" и более дорогим из-за "надбавки солидарности" с Украиной", — отметил пользователь Rasputiza.
"Надеюсь, что немецкий парламент спросит, стоит ли импортировать слишком дорогой газ через Украину и после введения в строй "Северного потока — 2", — поддержал предыдущего комментатора Blauschlitz1.
"Я вспоминаю, что Украина несколько лет назад (при Тимошенко) не оплатила России счета за газ в размере 500 миллионов долларов и воспользовалась газом, предназначенным для ЕС. Тот, кто ведет дела так, не должен удивляться, что его пытаются "обойти". Политики на Украине наивны как дети", — заключил комментатор под именем uga-baba.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
В мире,Северный поток 2,Строительство,Владимир Зеленский,Ангела Меркель,ЕС,Украина,
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