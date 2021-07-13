Немцы высмеяли требование Зеленского о транзите газа

"Северный поток — 2
" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России
через Балтийское море
до Германии
. Против проекта активно выступают США
, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон
в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу
.