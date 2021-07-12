"Обсуждать нечего": Немецкие политики отказались встречаться с Зеленским

Программа президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего 11 июля с двухдневным рабочим визитом в Германию по приглашению федерального канцлера Ангелы Меркель попала внезапно под сокращение. Намечавшаяся на понедельник встреча украинского лидера с главой Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр так и не состоялась. Об отмене переговоров без пояснения причин на брифинге в Берлине сообщил представитель германского оборонного ведомства.

Фото: Reuters Reuters

Напомним, ранее Офис президента Украины информировал, что в Германии у Зеленского запланированы встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель, а также рядом других официальных лиц.

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В числе этих «других» оказался и возможный преемник нынешнего канцлера, председатель Христианско-демократического союза, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, с которым предусмотрительный Зеленский успел обсудить важность поддержки Украины следующим федеральным правительством Германии.

Что же касается Меркель, то она предпочла уделить гостю время за ужином в собственной штаб-квартире, расположенной в здании Федеральной канцелярии.

Символично, что сами берлинцы называют это здание рядом с Рейхстагом «стиральная машина». Правда, исключительно, из-за архитектурных особенностей.

В официальной повестке среди тем разговора двух лидеров - двусторонние отношения, выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.

Однако, как сообщил Телеграм-каналу «Легитимный» некий источник в Офисе президента, на самом деле, в Германии будут «кулуарные торги». По его словам, «официальный релиз после встречи будет стандартный, но все самое важное останется за «кулисами»».

При этом у Зеленского почему-то считают, что «сейчас можно требовать от западных партнеров максимальные «ништяки»». Даже план и предположительную дату вхождения в ЕС, там уверены, можно выторговать, «как Порошенко выторговал в нужный момент безвиз». Все якобы зависит от умения вести торги.

Но есть ли у банкрота, коим на данный момент и является Украина, право вообще что-либо требовать?

- Евросоюз, можно сказать, только «переварил» Болгарию, Румынию и Хорватию. Ему еще расширяться дальше на Балканы в 2025 году – со всеми «узлами», со всеми противоречиями, со всеми конфликтами, которые там есть, - комментирует ситуацию доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Вадим Трухачёв, - а ему еще Украину на себе тащить? Надорвется Евросоюз. И Германия надорвется, все-таки силы не бесконечны.

В этом смысле, можно сколько угодно воду в ступе толочь, но не ждут Украину в ЕС. И у Зеленского на этот счет могут сколь угодно мозги напрягать и планы строить, но ничего тут не выйдет.

Для президента Украины это исключительно ритуальный визит, чтобы показать - «Германия с нами». Ну, и сама Меркель тоже хочет показать России, Соединенным Штатам, своему политическому классу, Евросоюзу, что «Украину мы не бросим».

Чего тут греха таить, Берлин поддерживает проект «Украина, как АнтиРоссия».

Но это не значит, что она будет выполнять все «хотелки» Украины. И, например, откажется от «Северного потока-2». Не откажется. И в этом вопросе немцы Украину слушать не будут.

Они могут какие-то подачки делать Украине в этом смысле. Но сами будут решать, что это будут за подачки.

«СП»: - А Киев как раз рассчитывает получить от Германии очень серьезные компенсации за запуск «СП-2». Речь идет о миллиардах евро

- Очевидно, какие-то деньги Украина получит. Но в гораздо меньшем объеме, чем им хотелось бы. Тем более, немцы видят, что деньги, которые выделяются Киеву, уходят как будто в бездонную бочку и никуда толком не вкладываются.

Поэтому действовать здесь Берлин будет осторожно.

При всем том, проект «Украина» для них очень важен. Важен, в частности, для того, чтобы показать России и гражданам российским, что европейский выбор – это правильно. Хотя на деле сама идея эта терпит фиаско.

Немцам не нравится, что на Украине процветает воровство и взяточничество. Не нравится, что президент там не контролирует неонацистские батальоны.

Помогать поэтому будут, но очень и очень дозировано.

«СП»: - Одна из тем переговоров - «отношения с Россией». Что тут можно обсуждать? Тем более что Меркель уходит с политической арены уже в сентябре

- Обсуждать, собственно говоря, нечего. Германия еще раз даст понять, что Украина не должна лезть в ее отношения с Россией. Что самой Германии решать, какие отношения с Москвой выстраивать.

Как бы тут Зеленскому обидно не было, но Германия скорее обсудит отношения с Россией с ныне председательствующей в ЕС Словенией с населением в два миллиона человек. Вес Словении, любой – политический, экономический, какой угодно – значительно выше, чем вес Украины.

Но Украина нужна Германии как средство давления на Россию. Самой Германии. Без чьей-либо указки из-за океана.

Не надо считать, что у нас с ФРГ спокойное партнерство. Нет, это наш жесткий конкурент, а местами – противник. Наши интересы сталкиваются именно на постсоветском пространстве и отчасти на Балканах. И в этом смысле Украина Германии нужна.

К слову, украинская газотранспортная система тоже нужна Берлину как средство давления на Москву. Для того чтобы в какой-то момент надавить на Россию и получить нужные себе результаты. Чтобы иметь возможность для маневра: хотим, сегодня больше качаем по «Северному потоку», хотим – меньше. Хотим, сегодня больше через Украину качаем, хотим – меньше.

Но, опять же, количество газа, который будет качаться через Украину, Германия (наравне с Австрией и другими странами, которые еще получают газ через эту трубу) будет определять сама. В зависимости от своих интересов.

«СП»: - Разве Россия обязана прокачивать газ через украинскую трубу? Да, сейчас есть транзитный договор с Украиной. Но он имеет свой срок, а дальше, наверное, уже наше дело, продлевать его или нет.

- Германия, конечно, хотела бы сохранить транзит через Украину, но только частично. Потому что уж слишком она непредсказуема и опасна, чтобы в полной мере на нее полагаться. Поэтому «Северный поток-2», в любом случае, будет. Единственное, что могут меняться те объемы, которые через него прокачиваются.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, в свою очередь, отметил, что Украина в позе с вечно протянутой рукой Берлину уже надоела:

- Что реально может сейчас предложить Украина? Пожалуй, только роль некоего раздражающего фактора в диалоге ЕС и России.

Поэтому обещать могут многое. Но точно не членство в ЕС.

Собственно говоря, и с безвизом Порошенко обманул украинцев. Они рассчитывали на возможность выехать в Европу на заработки. А безвиз дали только на кратковременные туристические поездки.

Поэтому, я считаю, что Зеленскому тоже пообещают с три короба, но в реальности ничего конкретного он не получит.

Однако не стоит забывать, что Германия является одним из инициаторов так называемой программы «Восточное партнерство», которая предусматривает укрепление германской внешней политики в странах постсоветского пространства. И, в том числе, что Берлин был среди тех, кто оказывал дипломатическую и медийную поддержку путчистам в Киеве в 2014 году.

Поэтому можно сказать, что интересы Германии не ограничиваются исключительно экономикой.

Безусловно, в интересах немецкого бизнеса было бы логичней просто не пускать Зеленского в Берлин. Но здесь вступают в действие и геополитика, и союзнические обязательства Германии.

Так что мы сейчас, скорее, является свидетелями долгоиграющего спектакля. И ни к чему прорывному данный визит не приведет.

«СП»: - Зеленский встретился с Лашетом, которого, как известно, прочат в преемники Меркель, и пытался, естественно, настроить его против России. Думаете, получилось?

- Российско-германские отношения зависят не от Зеленского. Но принципиально, думаю, после ухода Меркель ничего здесь не изменится. Лашет (а шансы у него достаточно высоки) будет проводить ту же линию – это постоянное лавирование между давлением извне, пресловутой политикой «ценностей» и интересами собственного и европейского бизнеса.