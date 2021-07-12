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Евросоюз продлил санкции против России

Газета.Ru
33 минуты назад
Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2022 года. Об этом рассказал европейский источник, передает РИА «Новости».
«Да, санкции были продлены», — сказал он.
По его словам, к такому решению пришли лидеры европейских стран на саммите, который прошел 24-25 июня.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза реагировать на «вакцинную дипломатию», к которой якобы прибегают Россия и Китай.
До этого Боррель сообщал, что он и Еврокомиссия по просьбе Европейского Совета в ближайшие месяцы будут работать над новыми санкциями против России.
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