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В Австралии пожилая женщина скончалась после вакцинации AstraZeneca

Газета.Ru
24 минуты назад
На юге Австралии 72-летняя женщина скончалась после того, как она получила вакцину от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает News.com.au.
Отмечается, что пациентка умерла от тромба.
По словам премьер-министра Южной Австралии Стивена Маршалла, Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) подтвердила, что выявленный у женщины тромбоз с синдромом тромбоцитопении могу появиться в результате вакцинации. При данном диагнозе, который является очень редким, у людей появляются значительных размеров тромбы с низким количеством тромбоцитов, отметили в TGA.
По словам Маршалл, женщина получила первую дозу препарата от коронавируса 24 июня. Ее доставили в Королевскую больницу Аделаиды 5 июля, она скончалась в течение часа.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее признана первая смерть после прививки от коронавируса.
В мире,Видео,Австралия,
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