По словам премьер-министра Южной Австралии Стивена Маршалла, Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) подтвердила, что выявленный у женщины тромбоз с синдромом тромбоцитопении могу появиться в результате вакцинации. При данном диагнозе, который является очень редким, у людей появляются значительных размеров тромбы с низким количеством тромбоцитов, отметили в TGA.