США стартовал космический корабль VSS Unity с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту. Трансляция события ведется на официальном сайте компании-разработчика ракетоплана Virgin Galactic.

Джефф Безос. Таким образом, Брэнсон теперь является первым миллиардером, полетевшим в космос на своем собственном корабле. Подобный полет планирует совершить 20 июля основатель Amazon

Это также второй полет, когда, помимо двух пилотов (Дэйва Маккея и Майкла Масуччи), на орбиту отправятся пассажиры. Помимо Брэнсона, это главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Только один пассажир смог побывать в космосе ранее - Бет Мозес 22 февраля 2019 года.

Космический корабль стартовал в пустыне штата Нью-Мексико с космодрома «Америка». Планируется, что самолет-носитель поднимет Unity на высоту 15 километров, затем корабль отделится от него и включит собственный двигатель. Ракетоплан должен совершить суборбитальный полет на высоту 80-90 километров. Весь полет займет около двух часов.

Данную «космическую гонку» запустил Безос. В мае он анонсировал первый пилотируемый полет многоразовой суборбитальной ракетной системы New Shepard. В полет должны отправиться сам Безос и его брат Марк, имена двух других пассажиров сразу названы не были.