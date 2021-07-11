Женщина заразилась сразу двумя штаммами коронавируса

Отмечается, что непривитую женщину в марте госпитализировали в больницу в городе Алсте. В тот же день у нее диагностировали COVID-19. Изначально у нее зафиксировали хороший уровень кислорода, однако ее состояние быстро ухудшилось, и через пять дней пациентка умерла.