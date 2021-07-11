Женщина заразилась сразу двумя штаммами коронавируса

Девяностолетняя женщина скончалась в Бельгии
после того, как заразилась одновременно двумя вариантами коронавируса — "британским" и "южноафриканским", сообщило агентство Франс Пресс
со ссылкой на бельгийских ученых.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Шипицин© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Отмечается, что непривитую женщину в марте госпитализировали в больницу в городе Алсте. В тот же день у нее диагностировали COVID-19. Изначально у нее зафиксировали хороший уровень кислорода, однако ее состояние быстро ухудшилось, и через пять дней пациентка умерла.
Медики установили, что женщина была носителем как штамма "альфа" ("британский" вариант коронавируса), так и штамма "бета" ("южноафриканский" вариант).
"Оба эти варианта в то время циркулировали в Бельгии, так что вполне вероятно, что женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей", — заявила молекулярный биолог Анна Ванкирберген.
По словам эксперта, трудно сказать, связано ли быстрое ухудшение состояния пациентки наличием сразу двух вариантов вируса. Собеседница агентства отметила, что феномен одновременного заражения несколькими штаммами "вероятно, недооценивается".
Исследование на эту тему, проведенное под руководством Ванкирберген, представят на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней (ECCMID).
Как передает агентство, вирусолог Лоуренс Янг, профессор молекулярной онкологии в Уорикском университете
(Великобритания
), заявил, что в заражении более чем одним штаммом коронавируса нет ничего удивительного. По словам Янга, необходимы исследования с целью установить, влияет ли наличие сразу нескольких штаммов на клиническое течение COVID-19 и не ставит ли оно под угрозу эффективность вакцинации.