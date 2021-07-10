Страдающий от жары +73 Кувейт показали на видео: плавятся даже машины

В Кувейте температура воздуха на солнце поднималась до +73 градусов Цельсия. Из-за этого пластиковые детали машин стали плавиться. Кадры бедствия опубликовал телеканал «Аль-Джазира».
По данным кувейтских синоптиков, такой жары, какая сейчас установилась в стране, не наблюдалось в течении последних 70 лет. В тени градусники показывают +54 по Цельсию. На солнце показания достигают отметки +73 градуса.
На кадрах, опубликованных каналом, видно, что пластиковые изделия не выдерживают палящего зноя и плавятся. Так, бампера и фары припаркованных на солнце автомобилей в буквальном смысле стекают на асфальт. Светофоры также не могут сопротивляться жаре и сминаются под собственной тяжестью.
Власти Кувейта призывают жителей не находиться на солнце и не допускать обезвоживания организма. Также гражданам страны настоятельно рекомендуется уменьшить потребление электроэнергии, а также по возможности заменить старые кондиционеры, из-за которых электросети в крупных городах не выдерживают нагрузки, на современные устройства. Людям также напоминают, что оставленные на жаре гаджеты и приборы из-за сильного перегрева могут выйти из строя.