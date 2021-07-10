Страдающий от жары +73 Кувейт показали на видео: плавятся даже машины

Кувейте температура воздуха на солнце поднималась до +73 градусов Цельсия. Из-за этого пластиковые детали машин стали плавиться. Кадры бедствия опубликовал телеканал «Аль-Джазира».

По данным кувейтских синоптиков, такой жары, какая сейчас установилась в стране, не наблюдалось в течении последних 70 лет. В тени градусники показывают +54 по Цельсию. На солнце показания достигают отметки +73 градуса.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что пластиковые изделия не выдерживают палящего зноя и плавятся. Так, бампера и фары припаркованных на солнце автомобилей в буквальном смысле стекают на асфальт. Светофоры также не могут сопротивляться жаре и сминаются под собственной тяжестью.