Ученый: Победа Англии на Евро вызовет взрывной рост заражений COVID-19

Фото: EPA-EFE/Laurence Griffiths EPA-EFE/Laurence Griffiths

По подсчетам ученого, победа сборной Англии в Чемпионате Европы может стать причиной заражения коронавирусом более миллиона человек в ближайшие недели.

В день полуфинала с датчанами COVID-19 заразились около 70 тысяч британских болельщиков на стадионе "Уэмбли" и в фан-зоне на Трафальгарской площади, праздновавших победу на улицах и в пабах. В течение месяца число случаев заражения вирусом, связанных с полуфинальным матчем, достигнет 494 тысяч, заявил Фристон.

Количество заболевших после финала может вызвать более полумиллиона случаев инфицирования уже в ближайшую неделю, прогнозирует профессор.

В своих оценках Фристон учитывал людей, которые приедут на Уэмбли, посмотрят игру на стадионе и пообщаются после матча, посмотрят игру дома, в пабе или в фан-зоне. Также в эту статистику войдут любые другие занятия, связанное с чемпионатом.

С 19 июля жители Великобритании смогут посещать спортивные соревнования без ограничений. Также будет отменено обязательное ношение масок. Правительство не планирует допускать на спортивные соревнования только вакцинированных зрителей, однако это право останется за организаторами соревнований.