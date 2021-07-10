"Возможно, на национальной почве": в Киргизии избили русского мальчика

В том же посте сообщается, что дело находится под особым контролем председателя киргизского кабинета министров Улукбека Марипова, в связи с ним он дал поручения уполномоченной по правам ребенка Жыпарисе Рысбековой.

Родители ребенка рассказали, что по возвращении он страдает от головных болей и неоднократно была рвота. По их словам, после сборов сын также начал цитировать Коран.