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Тихановская рассказала о встрече с Зеленским

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, как в Литве встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание "Сегодня".
Тихановская встретилась с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины", - сказала она.
По словам политика, она также встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кроме того, она поблагодарила Киев за то, что он принимает мигрирующих из Белоруссии противников режима президента республики Александра Лукашенко.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что объединение Польши, Литвы и Украины в формате "Люблинского треугольника" представляет собой альтернативу русскому миру.
В мире,Светлана Тихановская,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,Литва,Беларусь,
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