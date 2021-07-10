"Пленные едят круасаны": во Франции осудили слова ООН о Донбассе

Читатели Le Figaro
выразили недовольство после заявления ООН
о плохом обращении с пленными на юго-востоке Украины
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Так, пользователь под ником george schmidt предположил, что на контролируемой Киевом территории пленные "проживают в трехзвездочных отелях".
" < > и их благодарят за визит. ООН неподражаема. Не перестаем смеяться над их заявлениями", – написал он.
"В это время на подконтрольном Киеву западе пленные едят круассаны", — шутит другой.
Яркая дискуссия разгорелась и вокруг данных о том, что конфликт в Донбассе
начался якобы сразу после того, как Россия вернула Крым в состав своей территории.
"Население Крыма на 70% состоит из русских. Когда проходил референдум по выбору Украины или России, как они могли проголосовать за то, чтобы остаться с Украиной, осознавая, сколько вреда она им причинила < > Кроме того, Крым всегда был российским", — написал AndreyL.
"Любой, кто хоть немного изучил ситуацию, констатирует, что война вспыхнула после политического переворота на Украине", — заключил Mister_Jack.
Другие комментаторы задались вопросом, почему западные страны ввели санкции против невинных жителей Крыма, если они считают полуостров оккупированной территорией.
"Почему мы не осудили отключение Киевом воды и электричества для своего населения, жертв оккупации, после чего Россия построила там не только электростанции, аэропорт, мост и акведук, но и большую современную больницу, поликлиники, шоссе и мечети?" — спрашивает один из них.
Некоторые раскритиковали Францию
за бездействие по вопросу урегулирования ситуации в регионе.
"Что делает Франция для обеспечения соблюдения Минских соглашений со стороны Киева, гарантом которых она является?" – задался вопросом canfrarus.
Ранее, выступая перед Советом по правам человека
, заместитель Верховного комиссара Нада Аль-Насеф выразила беспокойство "пытками и жестоким обращением" с пленными в Донецке, а также в других местах содержания под стражей на территории, контролируемой ополченцами.