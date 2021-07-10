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На Украине рассказали о плане по депортации россиян из Крыма

Газета.Ru
1 час назад
Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что после того как страна вернет себе Крым, она выгонит оттуда 500 тысяч россиян, попавших на полуостров начиная с 2014 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24".
Украина депортирует россиян из Крыма в случае его возвращения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам политика, в Киеве есть разные точки зрения на счет российских граждан в Крыму. Себя Резников назвал сторонником юридических процедур под названием "выдворение".
"Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на той территории", — сказал вице-премьер.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что россияне будут выдворены из Крыма после того, как он вернется в состав Украины.
В мире,Дмитрий Гордон,Алексей Резников,Республика Крым,Киев,Украина,
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