Украина депортирует россиян из Крыма в случае его возвращения

Вице-премьер УкраиныАлексей Резников заявил, что после того как страна вернет себе Крым, она выгонит оттуда 500 тысяч россиян, попавших на полуостров начиная с 2014 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24".
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что россияне будут выдворены из Крыма после того, как он вернется в состав Украины.