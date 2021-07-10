«Птиц не существует – это камеры»: в США новая теория заговора

Организованная группа теоретиков заговора начала делать рекламные щиты и захватывать онлайн-форумы, утверждая, что птицы на самом деле не настоящие. Они ездят по штатам США и пытаются убедить неокрепшие умы в том, что правительство страны с 1970 годов разрабатывало программу тотального слежения через птиц. Претензии у них только к голубям.
Адепты этой теории даже нарисовали схему, по которой получается, что внутри голубей есть антенны, передающие сигнал с их глаз-камер и с микрофонов в груди всю информацию прямиком властям. Также, по мнению сторонников этой идеи, в желудке у голубя есть чип, обрабатывающий поток информации, и даже специальное устройство, имитирующее звуки самой птицы.