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«Птиц не существует – это камеры»: в США появилась новая теория заговора

News.ru
28 минут назад
В США набирает популярность очередная теория заговора о том, что птиц на самом деле не существует, это всё шпионы американского правительства — а точнее устройства слежения за населением. Такого мнения придерживаются сторонники движения Birds Aren't Real, пишет Daily Star.
«Птиц не существует – это камеры»: в США новая теория заговора
Фото: pixabaypixabay
Организованная группа теоретиков заговора начала делать рекламные щиты и захватывать онлайн-форумы, утверждая, что птицы на самом деле не настоящие. Они ездят по штатам США и пытаются убедить неокрепшие умы в том, что правительство страны с 1970 годов разрабатывало программу тотального слежения через птиц. Претензии у них только к голубям.
Адепты этой теории даже нарисовали схему, по которой получается, что внутри голубей есть антенны, передающие сигнал с их глаз-камер и с микрофонов в груди всю информацию прямиком властям. Также, по мнению сторонников этой идеи, в желудке у голубя есть чип, обрабатывающий поток информации, и даже специальное устройство, имитирующее звуки самой птицы.
Участие в акциях Birds Aren't Real принимают в основном подростки. Впервые создатель движения заговорил о голубях-шпионах в 2017 году. Но сейчас оно стало очень популярным и к 2021 набрало только в Reddit более 360 тысяч последователей.
Ранее российская певица Катя Лель рассказала, что верит в теорию заговора по поводу происхождения коронавируса. Она заявила, что не верит в объяснения учёных и считает, что COVID-19 разработала группа влиятельных людей для борьбы с творческой интеллигенцией.
В мире,Катя Лель,Газета Daily Star,Соединенные Штаты,
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