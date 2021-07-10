Великобритания отвергла счёт на £40,8 млрд за выход из ЕС

Названная сумма была опубликована в отчетах Евросоюза за 2020 год, и уже после этого официальные лица в Брюсселе заявляли, что ожидают начала выплат уже в этом году. Лондон, в свою очередь, настаивает на том, что сумма должна быть меньше примерно на £5 млрд меньше.