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Великобритания отвергла счёт на £40,8 млрд за выход из Евросоюза

ИА Regnum
1 час назад
Правительство Великобритании не станет выплачивать Евросоюзу £40,8 млрд ( 47,5 млрд), которые в Брюсселе назвали «финальной оценкой» расходов после выхода Соединённого Королевства из европейского объединения. Об этом 9 июля заявил представитель канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Великобритания отвергла счёт на £40,8 млрд за выход из ЕС
Фото: EPAEPA
«Мы не признаем эту сумму. Это оценки Евросоюза, которые они произвели для своих внутренних отчётных целей», — сказал он.
Названная сумма была опубликована в отчетах Евросоюза за 2020 год, и уже после этого официальные лица в Брюсселе заявляли, что ожидают начала выплат уже в этом году. Лондон, в свою очередь, настаивает на том, что сумма должна быть меньше примерно на £5 млрд меньше.
«Наша оценка остается в среднем диапазоне от £35 до £39 млрд фунтов стерлингов, и в ближайшее время мы опубликуем полную информацию в парламенте», — сказал представитель британского правительства.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время переговоров по Brexit Великобритания согласилась выплатить ЕС денежную сумму, которая покроет пенсионные взносы для сотрудников ЕС, а также финансирование трёх исследовательских программ ЕС с 2021 по 27 год.
Но и Евросоюзу предстоит вернуть Великобритании деньги, вложенные в Европейский инвестиционный банк (чуть больше £3 млрд) и Европейский центральный банк (около £50 млн).
В мире,Борис Джонсон,ЕЦБ,ЕС,ИА REGNUM,Соединенное Королевство,Брюссель,
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