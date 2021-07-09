Убийцы президента Гаити служили в колумбийском спецназе

Глава Национальной полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас
в пятницу подтвердил, что в ходе операции по поимке убийц Моиза в Гаити задержаны 15 колумбийцев, еще двое граждан страны убиты при задержании. "Они, возможно, [ранее] были служащими национальных вооруженных сил. Никто из них сейчас не связан с вооруженными силами", - добавил он. Варгас также сообщил, что правоохранительные органы
расследуют деятельность четырех фирм, которые, предположительно, участвовали в подборе наемников для убийства гаитянского лидера. Полиция Гаити в пятницу информировала о задержании 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения.