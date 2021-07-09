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СМИ: убийцы президента Гаити служили в колумбийском спецназе

ТАСС
1 час назад
Один из участников нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза в прошлом проходил воинскую службу в колумбийском спецназе. К такому выводу пришла в пятницу доминиканская газета Diario Libre, изучившая страницу задержанного гаитянскими властями Мануэля Антонио Гроссо Гуарина в Facebook.
Убийцы президента Гаити служили в колумбийском спецназе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На некоторых фотографиях 41-летний колумбиец запечатлен в военной форме со знаками различия сил специального назначения "Командос" и с оружием, в том числе в окружении сослуживцев. Помимо него среди задержанных оказался Наисер Франко Кастанеда, который, как утверждает издание, также прошел спецподготовку в боевых подразделениях колумбийских ВС.
Глава Национальной полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас в пятницу подтвердил, что в ходе операции по поимке убийц Моиза в Гаити задержаны 15 колумбийцев, еще двое граждан страны убиты при задержании. "Они, возможно, [ранее] были служащими национальных вооруженных сил. Никто из них сейчас не связан с вооруженными силами", - добавил он. Варгас также сообщил, что правоохранительные органы расследуют деятельность четырех фирм, которые, предположительно, участвовали в подборе наемников для убийства гаитянского лидера. Полиция Гаити в пятницу информировала о задержании 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения.
В четверг вечером Национальная полиция Гаити сообщила, что в группу преступников, участвовавших в нападении на Моиза, входили не менее 28 человек. По данным полиции, из них 26 - граждане Колумбии. Семеро нападавших были ликвидированы при задержании.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на среду. Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.
В мире,Хорхе Варгас,МВД,
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