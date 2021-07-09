Талибы пообещали Москве не переходить границ

Талибы с боем вошли в Кандагар, второй по значению город Афганистана . Развивают они наступление и в других провинциях. В таком темпе уже через полгода под их контролем окажется вся страна. Одновременно «Талибан» прислал делегацию на переговоры в Москву . Стоит ли искать с ними общий язык и о чем нам вообще договариваться?

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В пятницу стало известно о том, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России ) вошли в Кандагар, второй по значимости город страны, а также взяли под свой контроль около десятка районов вокруг Кандагара. Как пишет Anna-news , боевики проникли в город через пригород Мирбазар и, судя по видеозаписям с места событий, прошли его без боя. Далее исламисты выдвинулись к городской тюрьме, вероятнее всего, целью их рейда было освобождение заключенных. Боевики отправили парламентеров к администрации тюрьмы и предложили сдаться. После этого в городе начались уличные бои. Нападавшим удалось захватить два блокпоста правительственных сил. Появились и жертвы среди местного населения.

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Поначалу власти провинции заявили, что боевики уже отступили под натиском правительственных сил. Однако к вечеру стало известно, что силам безопасности удалось всего лишь остановить продвижение «талибов» вглубь города. Об этом сообщил телеканал «Толо ньюс» со ссылкой на местные власти. По словам начальника полиции Кандагара Салема Эхсаса, правительственные войска проводят перегруппировку, чтобы подготовиться к отражению новых атак и последующему вытеснению боевиков из города. Сообщается, что в Кандагар прибыло подкрепление регулярных войск.

Тем временем бои продолжались в других уголках страны. Так, на северо-западе Афганистана талибы всего за сутки захватили еще восемь районов города Герат, центра одноименной провинции, граничащей с Ираном Туркменией , а также таможенный пункт и погранпереход Ислам-Кала, сообщает тот же «Толо ньюс». После этого отряд афганских пограничников был вынужден отступить на территорию Ирана. Правительство Афганистана уже начало переговоры с Тегераном о возвращении афганцев в страну – авиарейсом в Кабул

Бои продолжались в других провинциях, в том числе в Баглане, Герате, Газни, в районах, граничащих с Таджикистаном , Ираном, Пакистаном . Представитель «Талибана» сообщил, что уже «85% территории Афганистана перешло под управление «Исламского эмирата». Правда, правительственные войска отступают не везде. Так, армии удалось отбить у «Исламского эмирата» город Али-Абад в провинции Кундуз, сообщили в Минобороны.

Руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич напомнил, что Кандагар всегда был ключевым центром для Юга страны, и именно там еще в 90-е базировались лидеры моджахедов. «С тех пор бунтарский дух Кандагара никуда не делся. И сегодня, судя по всему, морально-психологический настрой силовиков в самом городе, и во всей республике сильно пошатнулся», – считает Клинцевич.

По оценке военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, и в Кандагаре, и по всей республике постепенно «большинство жителей переходит на сторону талибов». Собеседник считает вполне реалистичными обещания «Талибана» к концу года захватить все административные центры страны и восстановить свою власть повсеместно.

Неожиданные гости в Москве

Пока в Кандагаре шли уличные бои, делегация политического офиса «Талибана» вела переговоры в Москве, куда она прибыла еще в четверг. На встрече с директором второго департамента Азии МИД РФ , спецпредставителем президента по Афганистану Замиром Кабуловым , талибы пообещали не вторгаться в соседние государства, а внутри страны – не нападать на дипломатические миссии. Кроме того, они заверили Кабулова в своем намерении бороться с ИГИЛ и другими террористами, а также искоренить производство наркотиков.

По итогам переговоров делегация провела пресс-конференцию в центре Москвы – в отеле Radisson Collection Hotel (гостиница «Украина»). «Что касается границ в целом, то мы заверяем всех, что с нашей стороны проблем нет. Мы заверяем всех наших соседей, чтобы были спокойны относительно безопасности на наших границах. Мы также просим их не вмешиваться в наши внутренние дела. Мы никому этого не позволяем. Мы хотим решать любые проблемы путем диалога и понимания», – заявил один из членов делегации Мухаммад Наим. По его словам, цель «Талибана» – построение «свободной исламской государственной системы».

Как пишет РИА Новости , Наим особо подчеркнул, что права женщин на образование и работу будут гарантированы. Как известно, в 90-е годы, когда талибы первый раз пришли к власти, они по сути отказывали женщинам в основных правах и свободах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Владимир Путин знает о визите талибов и их переговорах с МИД, и что «контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане». В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров сделал программное заявление. По его словам, Москва не будет предпринимать никаких действий по Афганистану, пока ситуация развивается только в пределах республики. Он подчеркнул, что эскалация в Афганистане беспокоит Россию в плане возможного «перелива неприятностей» на территорию союзников Москвы. Союзниками России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются, в частности, Киргизия и Таджикистан.

Политологи не исключают, что в ходе визита талибы сумели найти общий язык с российскими дипломатами. Как заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар , теперь сближение Москвы с лидерами «Талибана» возможно.

«Если взглянуть на контакты России с талибами, то мы увидим совпадающие тактические цели двух сторон.

Москве «Талибан» был нужен для оказания влияния на афганский мирный процесс. Талибы в то же время использовали свои контакты с РФ как элемент давления на США», – напомнил эксперт. По мнению аналитика, теперь все зависит от того, насколько стороны и далее будут нужны друг другу.

Заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев не верит в то, что Москва и «Талибан» могут заключить сепаратную сделку за спиной у Кабула. «Участие Москвы касается только межафганского диалога. В «Талибане» не с кем договариваться – движение состоит из нескольких разрозненных группировок, которые подчиняются разным заграничным кураторам. Такая децентрализация не предполагает возможности ведения диалога», – указал эксперт.

Евсеев не верит обещаниям талибов оставить в покое Таджикистан или Узбекистан. По его мнению, «Исламский эмират» лишь пытается усыпить бдительность Москвы. «Если мы будем сидеть и ждать, пока талибы придут к власти в странах центральной Азии, то потом решать проблему будет гораздо труднее. Речь не идет о том, что мы должны вводить войска на афганскую территорию. Но надо формировать «Северный альянс-2» с участием Таджикистана и Узбекистана», – уверен аналитик.

Впрочем, в Совете безопасности России вообще сомневаются, что талибы сумеют взять под контроль всю территорию Афганистана, не говоря уже об их скором появлении на постсоветском пространстве. «Мы получаем информацию о росте влияния талибов, о захвате тех или иных уездов», – подтвердил замсекретаря Совбеза Александр Венедиктов . Однако, добавил он, «сейчас в республике ведутся активные действия» и гарантии захвата талибами всей страны нет, сообщает ТАСС