Талибы пообещали Москве не переходить границ

В пятницу стало известно о том, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России
) вошли в Кандагар, второй по значимости город страны, а также взяли под свой контроль около десятка районов вокруг Кандагара. Как пишет Anna-news
, боевики проникли в город через пригород Мирбазар и, судя по видеозаписям с места событий, прошли его без боя. Далее исламисты выдвинулись к городской тюрьме, вероятнее всего, целью их рейда было освобождение заключенных. Боевики отправили парламентеров к администрации тюрьмы и предложили сдаться. После этого в городе начались уличные бои. Нападавшим удалось захватить два блокпоста правительственных сил. Появились и жертвы среди местного населения.