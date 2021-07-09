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Зеленский подготовил "веские аргументы" против "Северного потока — 2"

РИА Новости
40 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский расскажет на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель об "опасности" запуска "Северного потока — 2". Об этом пишет "Главред".
Зеленский подготовил "веские аргументы" против "СП-2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Он везет аргументы, чтобы убедить, что газопровод вредит как Украине, так и европейским странам", — заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
Главы двух государств также обсудят Крым, энергобезопасность и экономическое партнерство. Зеленский затронет тему усиления роли Берлина в нормандском формате и попытается убедить Меркель остановить запуск российского энергетического проекта, говорится в сообщении.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против строительства магистрали выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Президент страны Владимир Зеленский ранее заявил, что условием реализации проекта должен стать "возврат" Крыма и Донбасса. При этом он отметил, что и сам не верит, что эти проблемы получится решить таким образом.
В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который нельзя политизировать. В Москве напомнили, что запуск газопровода выгоден Европе и Германии.
В мире,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Ангела Меркель,Украина,Германия,
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