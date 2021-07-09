Зеленский подготовил "веские аргументы" против "СП-2"

"Северный поток — 2
" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России
по дну Балтийского моря до Германии
. Против строительства магистрали выступает Украина
, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Президент страны Владимир Зеленский ранее заявил, что условием реализации проекта должен стать "возврат" Крыма и Донбасса
. При этом он отметил, что и сам не верит, что эти проблемы получится решить таким образом.