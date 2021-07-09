Почти 60% украинцев заявили , что с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины ситуация в стране ухудшилась во всех ключевых сферах. Данные июньского опроса опубликовала в пятницу социологическая группа "Социс".

Согласно результатам исследования, на вопрос социологов о том, в какую сторону изменилась ситуация в стране при президенте Владимире Зеленском, "58,8% участников опроса ответили, что в худшую". Около 32% придерживаются мнения, что ситуация не изменилась, только 7,2% сказали, что она улучшилась.

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Ухудшение ситуации с урегулированием конфликта в Донбассе увидели 64,2% украинцев. Большинство также отметили негативные тенденции в экономике страны и со свободой слова, порядка 40% - в обороноспособности и борьбе с коррупцией.

Большинство украинцев (62,4%) также считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. А главной эмоцией по отношению к нынешней власти, по данным социологов, 42,3% опрошенных назвали "разочарование", при этом надежду выразили лишь 22,3%.

Опрос проводился 25-30 июня 2021 года. В ходе исследования опрошены 2 тыс. респондентов методом телефонного интервью в возрасте старше 18 лет на всей территории Украины, за исключением неподконтрольных районов. Статистическая погрешность не более 2,1%.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он победил во втором туре выборов, набрав 73,22% голосов. За Зеленского проголосовали 13,5 млн избирателей. Своей главной задачей на посту главы государства он неоднократно называл завершение конфликта на востоке Украины, однако этот вопрос до сих пор не решен.

Украинцы оценивают второй год президентства Владимира Зеленского хуже, чем первый. Таковы результаты опроса социологической группы «Рейтинг», сообщает портал «Гордон».

Как и год назад, 4 процента опрошенных оценили работу Зеленского на «отлично». Доля тех, кто считает, что президент справляется со своими задачами хорошо, снизилась за год с 27 до 20 процентов. Оценку «удовлетворительно» работе Зеленского поставили 37 процентов опрошенных, в прошлом году их было 34 процента.

В то же время увеличилось число украинцев, которые считают президентство Зеленского неудовлетворительным (с 19 до 23 процентов) и ужасным (с 12 до 19 процентов).

За президента Украины Владимира Зеленского отдали бы свой голос 43 процента опрошенных среди тех, кто сделал такой выбор в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Рейтинг».

В частности, среди тех, кто во втором туре поддержал кандидата Зеленского, уже 33 процента поддержали бы другого кандидата, 15 процентов — не голосовали бы вообще, 2 процента — испортили бы бюллетень. Также 8 процентов среди тех, кто поддерживал Зеленского, не смогли ответить на вопрос, поддержали бы ли они его снова.

Таким образом, среди тех, кто раньше поддерживал нынешнего президента, 58 процентов не сделали бы этого во второй раз. Зеленский потерял более половины своего электората.

Опрос проводился в период с 13 по 21 марта на всей территории Украины, кроме неподконтольных районов Донецкой и Луганской областей. Методология основывалась на личных интервью по месту жительства респондентов с общим объемом выборки 2400 жителей в возрасте 18 лет и старше.

Президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать 29% тех, кто готов участвовать в гипотетических президентских выборах и определился с кандидатом. Об этом сообщила социологическая группа «Рейтинг», опубликовавшая 6 июля отчёт о проведённом исследовании.

Во втором туре гипотетических выборов Зеленский побеждает любого соперника: 65% против 35% в паре Зеленский — Порошенко, 61% против 39% в паре Зеленский — Тимошенко и 66% против 34% в паре Зеленский — Бойко.

Опрос проводился с 30 июня по 3 июля. Всего было опрошено 2,5 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) вышла на второе место по популярности среди украинских избирателей и стала главным конкурентом правящей «Слуги народа» на грядущих парламентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Украинским институтом будущего.

По данным исследования, к концу июня 2021 года количество граждан, поддерживающих партию президента Украины Владимира Зеленского, стабилизировалось на уровне в 23 процента среди избирателей, которые определились со своим выбором, и уже не росло. Рейтинг ОПЗЖ, в свою очередь, закрепился на отметке в 18 процентов. Партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» пользуются доверием у 14 процентов украинцев.

Отмечается, что в это же время в восточных регионах страны ОПЗЖ является лидером электоральных симпатий — 30 процентов против 15 у «Слуги народа». Партия власти потеряла лидерство и в центральных областях — ее рейтинг уступает «Евросолидарности» как минимум два процента.