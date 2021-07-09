В Белоруссии вступил в силу указ о конфискации валюты

Сегодня, 9 июля, вступил в силу указ президента Белоруссии Александра Лукашенко (подписан 20 апреля), который позволяет Нацбанку в случае угрозы экономической безопасности начать конфискацию валюты, а также вводить различные валютные ограничения.

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В частности, начиная с сегодняшнего дня, белорусский регулятор имеет право полностью запрещать покупку валюты, а также устанавливать предел по количеству и срокам обменных операций с ней и вводить их разрешительный порядок.

Согласно документу, конфискация будет проводиться под видом принудительного обмена валюты на счетах юридических лиц на белорусские рубли. Это будет делаться по официальному курсу.

Отдельно Национальный банк Белоруссии получил разрешение требовать обязательную продажу валюты и ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках для резидентов страны.