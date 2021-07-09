Чиновников в Польше обвинили в госизмене за поддержку РФ

Некоторые бывшие государственные чиновники открыто называются в Польше предателями – а все из-за того, что они посмели лишь немного усомниться в оголтело русофобской политике польского руководства. Чтобы поддержать накал антироссийских настроений в ход идут откровенные фальшивки и бездоказательные обвинения.

Фото: Reuters Reuters

В Польше громогласно объявили государственными изменниками (пока только в прессе) двух бывших членов правительства – экс-министров обороны и иностранных дел. Причина – их мнение о возможности некоторого сокращения сил НАТО , развернутых на территории Евросоюза у границ с Россией . Никаких радикальных мер бывшие министры не предлагали, они всего лишь подписались под коллективным письмом, в котором предлагается несколько снизить градус противостояния с Россией. Однако некоторым польским «патриотам» этого вполне хватило, чтобы записать отставных госчиновников в «предатели».

Видео дня

Негодование авторов статьи вызвал тот факт, что экс-глава министерства национальной обороны Польши Януш Онышкевич (возглавлял это ведомство в 1992-1993 и 1997-2000 годах) и бывший руководитель МИДа (в 2005 году) Адам Даниэль Ротфельд подписали «рекомендации», вступление которых в силу означало бы вывод части американских войск из Польши. «Вместе с российскими генералами и «экспертами» из двадцати стран мира они выступают за «сокращение обычных сил Североатлантического союза и России, развернутых в Европе», и подтверждение взаимных политических обязательств в соответствии с Основополагающим актом Россия – НАТО 1997 года», – с возмущением пишет издание.

Политолог, специалист по Польше Станислав Стремидловский объяснил газете ВЗГЛЯД, что письмо, вызвавшее негодование Gazeta Polska, относилось к числу тех открытых посланий, что в изобилии появились в общественном пространстве в преддверии недавней встречи Владимира Путина и Джо Байдена . «Тогда многие политики, аналитики выступили со своими рекомендациями на тему того, как должно проходить общение двух президентов, какие темы им нужно поднять в беседе. Ротфельд и Онишкевич подписали одно из таких писем – наряду с рядом экспертов из других стран Европы, а также из США. На Западе большинством тамошнего политикума Россия воспринимается как партнер сложный, но с которым нужно разговаривать, находить какие-то точки соприкосновения. По большому счету президентская встреча в Женеве продемонстрировала именно такой подход.

Что касается ругательной публикации в Gazeta Polska, то нужно просто понимать специфику данного издания и аудитории, которую она обслуживает. Ведь в Польше примерно 10-15 процентов электората и элиты стоят на радикальных позициях по отношению к России, которую они просто терпеть не могут»,

– констатирует специалист.

Действительно, определенные круги в Польше нагнетают негатив по отношению к России практически в режиме нон-стоп. Автор статьи в Gazeta Polska, дабы проиллюстрировать всю глубину падения «изменников» Ротфельда и Онышкевича, пишет о недавней «мощной кибератаке со стороны России» против Польши.

В начале июня неизвестные хакеры взломали почту главы канцелярии польского премьера Михала Дворчика и его супруги Агнешки. После этого на аккаунте Агнешки Дворчик в Facebook появилась запись: «С сожалением сообщаю, что моя электронная почта была взломана неизвестными лицами. Преступники украли официальные документы, которые содержат секретную информацию и могут быть использованы для нанесения ущерба национальной безопасности Республики Польша. Также они могут быть использованы в качестве доказательства предполагаемого вмешательства Польши во внутренние дела Белоруссии. Часть документов уже опубликована на канале в сервисе Telegram».

Позже эта запись оказалась удалена, а Михал Дворчик заявил , что их с супругой аккаунты в соцсети были взломаны, а информация об утечке секретной информации – фейк, написанный от имени супруги чиновника самими хакерами.

Тем не менее в интернете действительно появились некоторые секретные меморандумы польского правительства – в частности, документ Департамента стратегических исследований Польши, написанный в августе 2020 года и озаглавленный «Содействие переселению в Польшу белорусов, в том числе польского происхождения». Михал Дворчик поспешил заверить, что в украденных служебных документах не содержится секретных сведений, и связал хакерскую атаку с Россией. Это заявление тут же было принято в Польше в качестве безусловной аксиомы – действительно, а кто еще? Силовой блок Польши уже потребовал увеличить бюджет на защиту от «киберагрессии России».

Над докладом о путях к примирению с Россией, который в ругательном ключе упоминается в публикации Gazeta Polska, работала группа из пятнадцати экспертов из США, России и Европы. Они провели более десятка семинаров и подготовили отчет, под которым подписались 166 человек, в том числе Онышкевич и Ротфельд. Один из озвученных в документе выводов предполагает «изучение возможностей ограничения сил альянса НАТО и России, развернутых в Европе – для повышения прозрачности и стабильности». Там предлагается, чтобы НАТО и Россия начали переговоры – дабы принять меры, ограничивающие гонку вооружений в европейском регионе.

Кроме того, эксперты, подготовившие доклад, настаивают на «восстановлении практического диалога между Россией и НАТО», предполагающего прямые контакты военачальников и экспертов РФ и Североатлантического альянса. Характерно, что лиц, подписавших доклад, трудно отнести к симпатизантам России. В интернете нетрудно найти заявления тех же Ротфильда и Онышкевича с острой критикой внешней политики РФ. Тот же Онышкевич в свое время являлся одним из архитекторов расширения НАТО на восток.

Другими словами, и Ротфельд, и Онышкевич являются убежденными сторонниками членства Польши в НАТО. Но даже их нынешний градус противостояния России и Североатлантического блока тревожит настолько, что они подписались под рекомендациями несколько сократить в своей стране присутствие американского военного контингента. В нынешних условиях даже столь мягкая критика сложившегося положения дел была воспринята кое-кем в Польше как прямая государственная измена.

«Обратите внимание, что твердокаменные польские патриоты с большой подозрительностью относятся не только к России, но и к Евросоюзу – прежде всего к Германии. Носители подобных взглядов выражают их посредством медиахолдинга Gazeta Polska, возглавляемого Томашем Сакевичем . Они крайне неприязненно отзываются о всех тех, кто критикует нынешнюю внешнюю политику Польши, заключающуюся в отказе от диалога с Россией и ЕС. Соответственно, те польские политики, что высказались вразрез этой «политике партии», они и попали под ее каток.

Ладно еще Ротфельд и Онышкевич – они не являются членами правящей партии «Право и Справедливость» . Но недавно под шквал ругани попал и политолог Марек Будзиш , вполне поддерживающий «ПиС» и выступающий на страницах ее изданий. Но недавно Будзиш озвучил предложение, чтобы Варшава вступила в диалог с Москвой – дабы не отдавать это на откуп целиком Парижу и Берлину. Ну и огреб за это по полной » – отмечает Станислав Стремидловский.

По его словам, даже в рядах «Права и Справедливости» присутствует не очень заметное на первый взгляд умеренное крыло – представители которого начинают задумываться об ослаблении конфронтации с Россией. Но высказывая подобные предложения, они обрекают себя на конфликт с «бешеными», чьи взгляды транслирует Gazeta Polska.

«Надо учитывать, что в Польше есть круг людей, настроенных по отношению к России крайне злобно. Они будут негодовать и обзывать всех сторонников диалога «предателями». С этим ничего уже не поделаешь. Но я все же рискну утверждать, что русофобы не представляют большинство польского народа и даже польской элиты»,

– заявляет Стремидловский.

Противники диалога с Россией в качестве бастиона, который они намерены отстаивать до последнего, выбрали иностранный контингент НАТО в Польше. Который, по их мнению, ни в коем случае не должен уменьшаться, а только увеличиваться. Отсюда все эти утверждения о том, что злокозненный Кремль, дескать, специально стремится настроить поляков против находящихся в их стране гостей в военной форме.

«Чаще всего это просто грубая кампания фейковых новостей, имеющая целью опорочить солдат НАТО в Польше и настроить местное население против них. Так было во время учений Defender Europe 2020. Кремлевские пропагандистские СМИ, а также некоторые польские предатели, скандально известные тем, что они тиражируют враждебную пропаганду Москвы, неоднократно обвиняли американских солдат в распространении СOVID-19 в деревнях и поселках, расположенных неподалеку от района проведения учений. В других своих выступлениях те же СМИ представляли американских солдат не в качестве партнеров и защитников Польши, а как "оккупационные силы"», – пишет на страницах американского портала Military.com консервативный польский политолог и публицист Станислав Жарин. По мнению Жарина, «Кремль сделает все, чтобы выкурить американские войска из Польши».

Но есть и противоположная точка зрения – и она начинает звучать в польском общественном пространстве все чаще.

Например, осенью прошлого года в стране состоялась акция протеста против заключенного 15 августа 2020-го соглашения между правительствами Польши и США. Данное соглашение предусматривает увеличение американского контингента в Польше с пяти до 20 тысяч человек. Участники акции протеста провели ее в городе Ласк, неподалеку от которого находится база ВВС США. «Это один из 19 объектов в Польше, переданных вооруженным силам США государственными властями Польши без согласия польского народа. Соглашение между Польшей и США не только обременяет польский бюджет несколькими десятками миллиардов расходов на американские войска – больше, чем для польских войск, но, кроме того, предоставляет экстерриториальность американским базовым объектам, они нарушают конституционные основы территориального единообразия польского государства», – заявил один из ораторов Павел Земиньский, представитель партии «Патриотическая Польша».