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До Москвы за 20 минут: в США испытали новую ракету

Алиса Селезнёва
1 час назад
В США провели испытания прототипа осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая способна долететь до Москвы за 20 минут. Об этом пишет издание The Drive.
Испытания военно-воздушными силами США новой ракеты прошли на авиабазе Эглин во Флориде. Официальных подробностей об устройстве боеголовки, а также о силе удара не сообщается.
При этом известно, что ракета изготовлена по технологии Lethality Enhanced Ordnance. И в ходе испытаний боеголовки собрали данные о ее эффективности, силе взрыва, а также дальности и распределении осколков, образующихся в результате детонации.
В прошлом году бывший президент США Дональд Трамп заявлял о работе США над собственным гиперзвуковым оружием. Он говорил о некой «супер-пупер ракете», которая будет в 17 раз быстрее конкурентов. Речь могла идти о ARRW.
В апреле испытание ракеты AGM-183A (Air-launched Rapid Response Weapon, ARRW — «оружие быстрого реагирования воздушного базирования»), которая способна развивать скорость в 20 раз превышающую скорость звука, закончилось неудачей.
В мире,Видео,Дональд Трамп,Москва,Соединенные Штаты,
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