До Москвы за 20 минут: в США испытали новую ракету

Испытания военно-воздушными силами США новой ракеты прошли на авиабазе Эглин во Флориде. Официальных подробностей об устройстве боеголовки, а также о силе удара не сообщается.

При этом известно, что ракета изготовлена по технологии Lethality Enhanced Ordnance. И в ходе испытаний боеголовки собрали данные о ее эффективности, силе взрыва, а также дальности и распределении осколков, образующихся в результате детонации.