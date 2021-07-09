Набросок Леонардо да Винчи продан за $12,2 млн

Созданный Леонардо да Винчи (1452-1519) набросок под названием "Голова медведя" ушел в четверг с молотка за £8,86 млн ($12,2 млн) на аукционе Christie's. Об этом свидетельствуют результаты продолжающихся в Лондоне торгов.

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Маленькая зарисовка размером семь на семь сантиметров выполнена серебряным карандашом на бумаге розово-бежевого оттенка. Изображение примечательно точной и трудоемкой техникой, которой Леонардо обучил флорентийский художник Андреа дель Верроккьо (1435-1488).

Как сообщили корреспонденту ТАСС в аукционном доме, речь идет о рекордной стоимости для рисунка да Винчи. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году также на торгах Christie's. Тогда работа под названием "Лошадь и всадник" была продана за £8,1 млн ($11,5 млн по курсу на тот момент), что стало рекордом для рисунка старых мастеров.

Эксперты считают, что набросок был создан в начале 1480-х годов, предположительно, до его переезда из Флоренции в Милан около 1482 года.

Изображение, реализованное по нижней границе изначальной оценочной стоимости, составлявшей от £8 млн до £12 млн, искусствоведы связывают еще с тремя рисунками животных, сделанных Леонардо да Винчи с натуры. Считается, что все они входили в коллекцию из одного или нескольких альбомов для зарисовок, где мастер фиксировал различные позы животных, которые впоследствии использовал для работы над полноценными картинами. Художник запечатлел на кусочках бумаги образы гуляющего медведя, собак и кошек.