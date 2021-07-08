Гости из запрещенной организации: может ли Россия признать «Талибан*»

Делегация запрещенного в России движения «Талибан» * уже в третий раз за год посещает Москву . На этот раз представители группировки заверили Москву, что не будут предпринимать шаги против нее и ее союзников. Эксперты и сенаторы рассказали «Газете.Ru» о перспективах взаимодействия с талибами и объяснили, при каких условиях отношения российских властей с организацией будут нормализованы.

Фото: Allauddin Khan/AP Allauddin Khan/AP

Делегация политического офиса "Талибана" прибыла в Москву 8 июля на двухдневные переговоры, сообщает агентство РИА "Новости". Официальный представитель офиса Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что главная цель визита - обсуждение последних событий, произошедших в Афганистане

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Москву на переговорах представляет спецпредставитель президента России Замир Кабулов . Как следует заявления офиса "Талибана", движение заверило российского спецпредставителя в своем нежелании участвовать в международных конфликтах.

В частности, талибы пообещали, что не позволят использовать Афганистан для нападения на российские представительства, так как у них "очень хорошие отношения" с Москвой. Также делегаты уверяют, что группировка не намерена нарушать границу с Таджикистаном

Кроме того, талибы заявили, что не собираются захватывать власть в Афганистане военным путем, а районы переходят под их контроль через переговоры с племенами. Сейчас их уже 169. По данным "Талибана", под его контролем находится 85% территории Афганистана.

В афганском Минобороны опровергают эти данные. Официальный Кабул заявляет, что делает все возможное для того, чтобы диалог с талибами продолжался в дипломатическом ключе. Накануне перед переговорами в Москве прошли аналогичные консультации в Тегеране , где правительство Афганистана и "Талибан" договорились приложить усилия для политического урегулирования кризиса мирным способом.

Причины для диалога

Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с "Газетой.Ru" не исключил, что Москва в будущем может наладить отношения с запрещенным в России движением талибов.

"С любой законной властью [Афганистана] мы будем взаимодействовать. Если талибы будут законной властью - конечно, мы будем налаживать отношения, но при условии, что они не будут враждебны нашей стране", - сказал член Совета Федерации. Он добавил, что в его полномочия не входит определять, с кем Россия будет вести переговоры. Однако напомнил, что в прошлом у Москвы уже были контакты с "Талибаном".

"При этом у нас не было такого откровенного негатива с ними, как у американцев. Надеюсь, что эти отношения нормализуются", - сказал сенатор.

По словам Джабарова, единственная проблема с талибами на данный момент заключается в том, что по ряду сообщений они "вырезают" своих сограждан, которые сотрудничали с американскими оккупационными частями.

"Это недопустимо, конечно. Думаю, это осудит все международное сообщество. Надеюсь, здравый смысл возобладает", - сказал он.

При этом парламентарий отверг возможность ввода войск России в Афганистан.

"Мы помним ошибку конца 1970-х годов, когда мы вошли туда с хорошими целями, а американцы сразу стали обеспечивать оружием моджахедов. И мы, по сути, там завязли. Но защитить союзников мы обязаны", — сказал Джабаров.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с "Газетой.Ru" согласился с коллегой по поводу отказа от военного вмешательства, добавив, что Москва будет работать "со всеми здравыми и невоюющими силами Афганистана".

"В данном случае идет серьезное осмысление действий "Талибана". Выводы будут сделаны. Мы будем оказывать гуманитарную помощь и поддерживать гражданское население Афганистана", — рассказал парламентарий.

В экспертном сообществе царят менее оптимистичные настроения. Так, заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем ВШЭ Василий Кашин сказал "Газете.Ru", что Россия во взаимодействии с талибами не может ограничиться одними лишь переговорами по давно налаженному каналу связи.

"Это движение неоднородно, имеет сложную структуру, поэтому дипломатию, вероятно, придется совмещать с военными мероприятиями по укреплению границы Таджикистана", - отметил эксперт.

Просьба от союзника

"Естественно, нас это заботит. Мы контролируем ситуацию, на территории Таджикистана находится наша 201 военная база. Мы ведем активные консультации по всем линиям и наблюдаем за развитием. Мы рассчитываем, что адекватные меры будут приняты", - сказал он.

Агентство РИА "Новости" 8 июля опубликовало видео, на котором талибы подняли свой флаг на мосту, пересекающем пограничную с Таджикистаном реку Пяндж. До этого Душанбе попросил союзников по ОДКБ помочь в сдерживании боевиков.

"Сейчас есть серьезнейшая угроза Таджикистану. С сожалением можно отметить, что операция американцев не увенчалась успехом. Хотя многие радуются - только потому, что это американцы. Но они забывают, что Россия помогала им и поддерживала их в плане тылового обеспечения, предоставляя для этого свою территорию", - подчеркнул военный эксперт.

По словам Золотарева, ОДКБ как раз и создавалась для помощи в аналогичных ситуациях, потому ее механизмы будут использованы.

"Но неправильно будет, если всю нагрузку будет тянуть одна Россия. Не должно получиться, как в миротворческой операции в Абхазии, которая официально проводилась силами СНГ, но при этом никто, кроме России, не предоставил своих военнослужащих. В итоге мы потеряли десантников из-за обстрелов с грузинской стороны", - подытожил генерал-майор.