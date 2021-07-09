В МИД Украины упрекнули НАТО из-за России

"С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны считаться с Россией"", - заявил Кулеба.
"Мы готовы продолжать, и мы продолжим реформы не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но взамен нам нужен честный ответ на вопрос "когда?". Мы понимаем, что членство в НАТО – это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции", – заключил министр.