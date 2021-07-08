Делегация талибов прибыла в Москву

Делегация политического офиса радикального движения «Талибан»* прибыла в Москву на переговоры.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя политофиса движения, чье руководство проживает в Катаре, Сухейля Шахина.«Делегация прибыла сегодня утром в Москву», — сказал Шахин.По его словам, визит продлится два дня.Ранее Шахин заявил, что талибы взяли под контроль 162 районов Афганистана. Всего их в стране 398."Могут свергнуть власть": Эксперт об угрозе "Талибана" в Таджикистане* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.