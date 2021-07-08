Обзор иноСМИ: инциденты в Черном море продолжаются

«Китай ждет за кулисами»: инциденты в Черном море продолжаются

Фото: Рамблер Рамблер

Британский таблоид Daily Mail рассказал о новых инцидентах в Черном море. Вечером 6 июля российские истребители Су-30 поднялись, чтобы сопроводить американский самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon над Черным морем.

Видео дня

На следующий день Россия наблюдала за испанским военным кораблем, который зашел в Черное море в рамках военных учений Sea Breeze, подчеркивает Daily Mail. Пользователи в комментарии к этой новости заявили, что существуют более серьезные проблемы.

«И Китай сидит за кулисами и ждет, чтобы захватить власть, пока дети в квартале добивают друг друга», - написал Dave Jonnaz.

Пользователь YouknowImCorrect посоветовал «не идти на медведя безоружным» и отправлять в Черное море по несколько кораблей.

НАТО призвали использовать Донбасс для испытаний техники

Украинский министр обороны Андрей Таран предложил НАТО испытать новейшие средства радиоэлектронной борьбы на системах, используемых в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Корреспондент».

«Мы сможем предоставить штаб-квартире НАТО информацию, скажем так, для увеличения способности действовать и наблюдать странам Альянса на территории Украины», - заявил Таран.

По его словам, такие испытания покажут возможности техники НАТО «в борьбе с российскими системами РЭБ».

Япония обязалась защитить Тайвань от Китая

Власти Японии пообещали присоединиться к США в защите Тайваня от «китайского вторжения», рассматривая любое такое нападение как «экзистенциальную угрозу», которая может привести к нападению на ее собственную территорию. Об этом сообщает The Times.

Заявление о защите Тайваня сделал вице-премьер Таро Асо, это свидетельствует об изменении политики Токио в отношении Пекина, подчеркнула газета. Портал «ИноСМИ» собрал комментарии британских интернет-пользователей к этой статье.

«Да, страшно смелая эта Япония! А может, ей вспомнить прошлую войну, и напасть на Китай первой, как она уже делала не раз?!» - отметила Stellulata.

Пользователь Spiderbowser заявил, что не видит разницы между конфликтами Китай/Тайвань и Британия/Фолклендские острова.

Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потерял до 44 фунтов (почти 20 килограммов), но у него нет серьезных проблем со здоровьем, влияющих на его способность находиться у власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейское руководство, получившее информацию от разведки.

«Если бы у него начались проблемы со здоровьем, то в клинику, отвечающую за его здоровье, начали бы привозить необходимое, но этого не было обнаружено», - рассказал депутат Ким Бен Ки , добавив, что 37-летний Ким Чен Ын по-прежнему проводит «долгие встречи».

В Харькове произошла стычка из-за спора о Крыме

В Харькове возле бара «Молодость» молодого человека ранили ножом во время спора о принадлежности Крыма. Как сообщает УНИАН, это произошло утром 8 июля.