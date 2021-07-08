Глава МИД Венгрии рассказал о самом коренном народе на Украине

По его словам, сложно представить более коренной народ на Украине, чем венгры. Он отметил, что, хотя это и может быть небольшим преувеличением, венгерский народ все же живет на данной территории на протяжении многих веков. Есть люди, которые, проживая в одном городе, могли быть гражданами пяти различных стран — СССР, Украины, Чехословакии, Словакии, Венгрии, подчеркнул министр.